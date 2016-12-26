На Камчатке сотрудники испытательной пожарной лаборатории провели испытания пиротехники

26.12.2016 15:33:15 (GMT+12)

На Камчатке сотрудники судебно-экспертного учреждения «Испытательная пожарная лаборатория» (СЭУ ИПЛ) провели испытание имеющейся на камчатском рынке пиротехнической продукции.



Специалисты продемонстрировали запуск различных видов фейерверков и салютов, так называемой «бытовой» пиротехники, которая используется населением и находится в свободной продаже. Был произведён запуск петард, батарей салютов, римских свечей и других видов пиротехнических средств. Специалисты сопровождали запуски инструкциями о том, где следует покупать подобные изделия, на что необходимо обратить внимание при их покупке, как хранить пиротехнические средства в бытовых условиях, как осуществлять безопасный запуск и правильно произвести утилизацию использованной пиротехники. В ходе испытания специалисты рассказали также, что делать, если изделие не сработало сразу или когда возникли другие непредвиденные ситуации.



ВрИО начальника СЭУ ИПЛ Дмитрий Мараховский рассказал о классификации пиротехнических изделий, а также о том, что основу фейерверков составляют взрывоопасные смеси горючих веществ и окислителей. Поэтому фейерверки требуют особого внимания при обращении с ними. Большинство небольшой бытовой пиротехники имеет длинный тонкий фитиль, который горит со скоростью 3-5 мм в секунду. Радиус опасной зоны может достигать шестидесяти метров. Опасными бывают даже бенгальские огни и «бомбочки», если поджигаются в непосредственной близости от легковоспламеняющихся предметов.



«Однако использование пиротехнических изделий может быть безопасным – но только в том случае, если приобретать пиротехнику в специализированных магазинах, где соблюдаются условия ее хранения, а также строго следовать инструкции по применению», - подчеркнул Дмитрий Николаевич.



Он напомнил также о том, что при покупке пиротехники следует обращать внимание на наличие сертификата, инструкции на русском языке, целостность упаковки. «При применении пиротехники следует хорошо изучить инструкцию и действовать в строгом соответствии с ней, особое внимание следует обратить на радиус возможного воздействия и строго придерживаться указанного в инструкции безопасного расстояния. Прежде, чем зажечь фитиль или выдернуть кольцо с запальным шнуром, необходимо учесть направление и силу ветра и надежно закрепить основание ракеты или петарды», - пояснил Д. Мараховский.



За последние 5 лет в периоды проведения новогодних праздников на территории Камчатского края зарегистрировано 143 пожара, 7 человек погибло от огня и его опасных факторов, 10 человек было травмировано. Часть пожаров произошла именно по причине неправильного использования пиротехнической продукции. В результате использования петард и фейерверков в период проведения новогодних праздников в последние годы сгорели 4 автомобиля (фейерверки использовали поблизости от припаркованных во дворах автомобилях), 2 балкона (петарды залетали в окна балконов); также пожары произошли в шести квартирах и частном доме – там пиротехнику использовали сами хозяева внутри помещений.



Для того, чтобы новогодние и рождественские праздники не были омрачены подобными происшествиями, следует соблюдать правила покупки и применения пиротехники.



При покупке и использовании пиротехнических изделий специалисты советуют населению соблюдать следующие правила:

1. Покупать пиротехнику для Нового года можно исключительно у тех продавцов, которые имеют все необходимые разрешительные документы на такую деятельность и сертификаты качества на соответствующую продукцию. Все товары должны иметь описания на русском языке и иметь срок годности.



2. Перед использованием фейерверков необходимо внимательно изучить инструкцию применения пиротехнического изделия, которая должна содержать:

- ограничения по условиям обращения и применения пиротехнического изделия;

• способы безопасной подготовки и запуска;

• меры по предотвращению самостоятельного срабатывания пиротехнических изделий и пожаров от них;

• размеры опасной зоны;

• срок годности или гарантийный срок и дату изготовления;

• способы безопасной утилизации;

• предупреждения об опасности пиротехнического изделия выделенным шрифтом или сопровождением слова «ВНИМАНИЕ»;

• реквизиты производителя;

• идентификационные признаки пиротехнического изделия;

• информацию о сертификации и другие сведения, обусловленные спецификой пиротехнического изделия;

• текст инструкции по эксплуатации должен быть изложен на русском языке четким и хорошо различимым шрифтом.



3. До момента использования нужно обеспечить правильное хранение фейерверков. Лучшие условия – сухое и прохладное место, не находящееся в непосредственной близости от источников огня и газовых приборов. Пиротехническую продукцию нельзя оставлять на солнце (на подоконниках, балконах, на целый день во дворе и т.д.). Под прямыми солнечными лучами вещества, которые содержатся в той же петарде, могут воспламениться. На месте запуска салютов еще не использованные изделия стоит держать в 10-15 метрах от точки, где они приводятся в действие. Не допускать применение пиротехнических изделий с явными дефектами и повреждениями. Запрещается сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах - батареях отопления, обогревателях и т. п.



4. Даже простая транспортировка фейерверков требует повышенной осторожности, так как некоторые вещества могут сдетонировать от сильного удара. Не стоит носить петарды в карманах, играть с ними, использовать не по назначению.



5. Детям необходимо быть вдвойне осторожными при использовании любых пиротехнических изделий, и делать это в присутствии взрослых.



6. В некоторых случаях новогодние салюты могут быть причиной ранения зрителей – случайных и невольных. Особенно это актуально, если речь о залповых системах, которые способны упасть на бок уже после первой-второй ракеты, если были установлены недостаточно надежно. Запуская такие фейерверки, в первую очередь стоит обеспечить безопасность зрителей, отвести их на безопасное расстояние и, в идеале, укрыть за надежной преградой.



7. Правильное использование фейерверков предусматривает запуск их на открытых площадках, где в радиусе 100 метров нет зданий и легковоспламеняющихся предметов.



8. Зажигая фитиль, очень важно не попадать на "линию огня". Не наклонятся над изделием во время его использования. Как показывает практика, самые распространенные травмы при запуске фейерверков - это повреждения лица и рук от внезапного запуска ракеты.



9. Вне зависимости от обстоятельств, фитиль фейерверка – предмет особого внимания. В случае если он поврежден или вовсе отсутствует, следует отказаться от использования изделия.



10. Алкогольное опьянение – условие, при котором нужно отказаться от использования любых пиротехнических изделий во избежание печальных последствий.



11. После использования пиротехнического изделия нужно обязательно осмотреть и очистить территорию от отработанных, не сработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов.



Подготовка и использование салютов и фейерверков



Убедитесь в том, что в радиусе опасной зоны нет домов, деревьев, линий электропередачи, словом, ничего такого, во что может ударить залп и изменить направление.

При запуске никогда не наклоняйтесь над коробкой.



После поджога фитиля выйдите за радиус опасной зоны. Для 1-го класса это полметра, для 2-го - 5 метров, для 3-го - 20 метров.



Не запускайте изделия при сильном ветре, особенно если это летающие «пчелы», «бабочки», «парашютики».



Никогда не запускайте несработавший фейерверк повторно.



Особо опасные фейерверки

1. Ракета

Ее нельзя запускать с рук и жестко закреплять. Хвост улетает вместе с ракетой и может поранить руки. Его нужно некрепко воткнуть в землю.



2. Римская свеча

Если ее не закрепить как положено (врыть в землю или снег на две трети или привязать к штырю), она может наклониться и «выстрелить» не вверх, а вбок.



3.Батарея салютов

Если вы думаете, что заряды уже закончились, все равно не подходите несколько минут. Возможно, это всего лишь затянувшаяся пауза между залпами.



Основные признаки фальсификации пиротехники:

• На упаковке отсутствуют: наименование, предупреждение об опасности и информация, о размерах опасной зоны вокруг работающего изделия, срок годности, условия хранения и способы утилизации, реквизиты производителя.

• Название или изготовитель, указанные на изделии и в сертификате, не совпадают.

• Копия сертификата не заверена подписью и оригинальной печатью органа, выдавшего сертификат, либо нотариуса или владельца сертификата.

• В графе сертификата «дополнительная информация» нет класса опасности.

• Код органа по сертификации знака соответствия на изделии не совпадает с кодом в номере сертификата.

Если у Вас есть подозрения в подлинности изделия, лучше отказаться от его приобретения, здоровье дороже!



Применение пиротехнической продукции гражданского назначения запрещается:

• на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения нефтепроводов, газопроводов, линий высоковольтных электропередач;

• на крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях фасадов зданий (сооружений);

• при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при её использовании. Применять пиротехнику при ветре более 5 м/с;

• во время проведения митингов, демонстраций, шествий, пикетирования;

• лицами, не преодолевшими возрастного ограничения, установленного производителем.

В случае пожара или чрезвычайной ситуации звоните по телефону «01» или «112»



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

