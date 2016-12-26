К реализации проектов за счет резервов и механизмов поддержки бизнеса

26.12.2016 15:22:54 (GMT+12)

В течение двух дней в Москве проходил VIII Общероссийский форум «Инфраструктурные проекты России».



Принявший участие в его работе генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» Николай Пегин рассказал о целях и задачах прошедшего мероприятия. Он отметил, что форум является ежегодной дискуссионной площадкой для рассмотрения актуальных вопросов инвестиционной политики в регионах и реализации проектов государственно-частного партнерства.



К обсуждению традиционно привлекаются ведущие российские и зарубежные эксперты. Постоянными участниками форума являются руководители институтов развития субъектов Федерации. Они, зная реальные проблемы своих регионов, часто инициируют темы для дискуссий.



Нынешний форум, собравший рекордное число участников, рассмотрел направления реализации региональных инвестиционных проектов за счет поиска внутренних ресурсов при активном использовании существующих механизмов поддержки бизнеса. Также поднимались вопросы создания в субъектах Федерации крупных инфраструктурных индустриальных объектов.



Николай Пегин отметил, что эта часть дискуссии, учитывая, что КРКК ведет работу над созданием промышленного парка «Дальний», оказалась для него наиболее полезной.



Одна из панельных секций форума в прямой постановке обратилась к дальневосточной проблематике. На ней рассматривались инвестиционные возможности ДФО. Выступление Николая Пегина, рассказавшего о реализуемых на территории Камчатки экономических проектах и действующих механизмах поддержки бизнеса, по отзывам экспертов, оказалось одним из самых содержательных.



Центральным событием второго дня форума стал семинар-практикум по также актуальной для нашего региона проблеме. Речь шла о механизмах реализации проектов на основе государственно-частного партнерства.

