Яхтенный порт зажигает огни. Новогодние…

26.12.2016 15:24:58 (GMT+12)

«Ёлка в яхтенном порту» – такое название носит праздник, который АО «Корпорация развития Камчатки» и её партнеры ГУП «Камчаттрансфлот», ООО «Аква-Про» планируют устроить для воспитанников Петропавловского детского дома №4. Если не помешает трудно предсказуемая камчатская погода, то он состоится 3 января на территории туристско-рекреационного кластера «Петропавловская гавань», формирующегося по распоряжению губернатора края.



Горожане и гости краевого центра уже заметили праздничные преобразования в этой части порта. Украшенный почти полукилометром гирлянды козловый кран, по мнению многих наших земляков, стал главным предновогодним сюрпризом праздничного Петропавловска.



На площадке, где летом размещается визит-центр туристско-рекреационного кластера, установлена натуральная семиметровая ель. Как поясняют в государственном автономном учреждении «Охрана камчатских лесов», узнав, что она предназначена для воспитанников детского дома, её лично выбирал руководитель предприятия Виктор Горлов.



Периметр праздничной площадки обозначат еще несколько украшенных гирляндами елочек меньшей высоты.



«Ёлка в яхтенном порту» включает в себя традиционные поздравления Деда Мороза и Снегурочки, конкурсы и игры, катание детей на новогодних тройках, посещение гостями транспортного судна «Василий Завойко», где для них накроют сладкий стол. Завершатся торжества фейерверком. Гостей праздника ждут и другие приятные сюрпризы, обусловленные «морской спецификой» «Ёлки в яхтенном порту», - сказал генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» Николай Пегин.



Воспитанники детского дома готовят поделки, которыми украсят рождественскую ель. Им, в свою очередь, будут вручены подарки, подготовленные акционерным обществом и его партнерами.

На праздник приглашены и дети сотрудников Корпорации.



Инициатива проведения «Ёлки в яхтенном порту» для воспитанников детского дома и украшения территории ТРК принадлежит Николаю Пегину. Непосредственной организацией всех мероприятий занимались первый заместитель генерального директора Эдуард Моисеев и руководитель хозяйственного комплекса ТРК «Петропавловская гавань» Александр Скуматов.



В «Корпорации развития Камчатки» надеются сделать «Ёлку в яхтенном порту» традиционным праздником новогодних школьных каникул с постоянно расширяющимся составом участников. К следующему новому году акционерное общество намерено порадовать жителей и гостей краевого центра еще более впечатляющей иллюминацией в ТКР «Петропавловская гавань» с использованием современных технологий.