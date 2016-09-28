Предприниматель оштрафован за осуществление строительства (реконструкции) ТЦ «Галанта Cити» в отсутствии соответствующего разрешения

26.12.2016 12:01:45 (GMT+12)

В октябре 2016 года Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края обратилась в Арбитражный суд Камчатского края с заявлением о привлечении индивидуального предпринимателя Афонина Геннадия Михайловича к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 9.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), за осуществление строительства (реконструкции) здания торгового центра «Галант Сити» при отсутствии соответствующего разрешения.



Как установлено судом, в ходе рассмотрения поступившего обращения исполняющим обязанности прокурора г. Петропавловска-Камчатского выявлен факт нарушения ИП Афониным Г.М. требований градостроительного законодательства при осуществлении строительных работ по ул. Пограничная, д. 2 в г. Петропавловске-Камчатском, а именно строительство (реконструкция) объекта капитального строительства – здания торгового центра «Галант Сити» на земельном участке с кадастровым номером 41:01:0010122:3273 в отсутствие разрешения на строительство. По данному факту, 28.09.2016 исполняющим обязанности прокурора г. Петропавловска-Камчатского вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ИП Афонина Г.М., ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 9.5 КоАП РФ, а материалы административного дела в отношении названного лица направлены по подведомственности в адрес Инспекции государственного строительного надзора Камчатского края.



На основании поступивших материалов Инспекцией был произведен осмотр территории и отдельных конструкций пристройки к зданию «Универсальный рынок. 1 этап. Здание рынка промышленных товаров», в котором размещен торговый центр «Галант Сити», расположенный по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 2, в результате которого установлено, что к зданию торгового центра «Галант Сити» со стороны главного фасада пристроен лестничный блок из металлической конструкции на всю высоту здания. Пристройка имеет размеры в плане 5,6 х 3,0 м. Внутри блока выполнена лестница с площадкой на отметке 8,400 с выходом на третий этаж существующего здания и на отметке 12,650 с выходом на кровлю. Верхняя часть лестничного блока ограждена витражами с трех сторон. Металлический каркас: стойки, ригели и связи – профили квадратного сечения 140/140. Металлическая лестница: косоуры – швеллеры № 16, балки перекрытия на отметке 8400 и 12,650 – швеллеры № 14. Стойки каркаса опираются предположительно на перекрытия подземного этажа, которое является парковочной площадкой торгового центра «Галант сити». Кроме того, административным органом выявлено, что пристроенный к зданию лестничный блок является объектом капитального строительства, застройщиком данного сооружения является ИП Афонин Г.М., который, в свою очередь, является одним из собственников основного здания торгового центра «Галант Сити». Работы на момент осмотра завершены не были.

По результатам проверки в отношении предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении, который вместе с заявлением направлен в арбитражный суд для решения вопроса о привлечении ИП Афонина Г.М. к административной ответственности по части 1 статьи 9.5 КоАП РФ.



Суд, рассмотрев материалы дела, установил, что возведение пристройки с лестничными маршами к уже существующему объекту капительного строительства – торговому центру «Галант Cити», – объединения помещений пристройки с существующими в данном торговом центре помещениями с выходом на третий этаж уже существующего здания, с осуществлением демонтажа наружных панелей на данном этаже и устройством отверстия в наружной стене для установки входной двери размером 1000 х 2100 h, а также оборудованием входа в здание через чердачное помещение, увеличения общей площади здания на габариты 6,0 х 3,0 м, высотой 18 м, а соответственно и объема здания – торгового центра на 290 куб. м, изменяются первоначальные параметры данного торгового центра, как объекта капитального строительства и является фактической реконструкцией объекта капитального строительства, осуществляющейся предпринимателем (в реконструированной части) без получения соответствующего разрешения.



Суд также пришел к выводу, что данная конструкция затрагивает конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности здания и выявленное административным органом нарушение в сфере действующего законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности посягает на установленный нормативными правовыми актами порядок в области государственного строительного надзора, который должен носить устойчивый характер и соблюдение которого является обязанностью каждого участника данных правоотношений.



При таких обстоятельствах, учитывая имеющиеся в материалах дела доказательства, суд пришел к выводу, что действия ИП Афонина Г.М. обоснованно квалифицированы административным органом по часть 1 статьи 9.5 КоАП РФ, вина предпринимателя в совершении правонарушения доказана.

Поскольку торговый центр «Галант Cити» является общественным местом, подразумевающим потенциальное местонахождения большого количества людей, в связи чем, может повлечь за собой возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, у суда отсутствовали основания для квалификации правонарушения в качестве малозначительного.



В связи с этим, учитывая цель административного наказания – предупреждение совершения новых административных правонарушений как самим предпринимателем, так и другими лицами, ИП Афонин Г.М. привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 9.5 КоАП РФ в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.



Марина КЛИМЕНКО, пресс-секретарь Арбитражного суда Камчатского края



