Предприниматель оштрафован за осуществление строительства (реконструкции) ТЦ «Галанта Cити» в отсутствии соответствующего разрешения

26.12.2016 12:01:45 (GMT+12)

В октябре 2016 года Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края  обратилась в Арбитражный суд Камчатского края с заявлением о привлечении индивидуального предпринимателя Афонина Геннадия Михайловича к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 9.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), за осуществление строительства (реконструкции) здания торгового центра «Галант Сити» при отсутствии соответствующего разрешения.      

Как установлено судом, в ходе рассмотрения поступившего обращения исполняющим   обязанности прокурора  г. Петропавловска-Камчатского  выявлен факт нарушения ИП Афониным Г.М. требований градостроительного законодательства при осуществлении строительных  работ по  ул.  Пограничная, д. 2 в  г. Петропавловске-Камчатском, а именно  строительство (реконструкция) объекта капитального строительства – здания  торгового центра «Галант Сити» на земельном участке с кадастровым номером 41:01:0010122:3273 в отсутствие разрешения на строительство. По   данному  факту,   28.09.2016    исполняющим     обязанности   прокурора г. Петропавловска-Камчатского вынесено постановление о возбуждении   дела   об   административном    правонарушении  в   отношении ИП Афонина Г.М., ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 9.5 КоАП РФ, а материалы административного дела в отношении названного лица направлены по подведомственности в адрес Инспекции государственного строительного надзора Камчатского края.

На основании поступивших материалов  Инспекцией был произведен осмотр  территории и отдельных конструкций пристройки к зданию «Универсальный рынок. 1 этап. Здание рынка промышленных товаров», в котором размещен торговый   центр     «Галант Сити», расположенный по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 2, в результате которого установлено, что  к зданию торгового центра «Галант Сити» со стороны главного фасада пристроен лестничный блок из металлической конструкции на всю высоту здания. Пристройка  имеет размеры в плане 5,6 х 3,0 м. Внутри блока выполнена лестница с площадкой на отметке 8,400 с выходом на третий этаж существующего здания и на отметке 12,650 с выходом на кровлю. Верхняя часть лестничного блока ограждена витражами с трех сторон. Металлический каркас: стойки, ригели и связи – профили квадратного сечения 140/140. Металлическая лестница: косоуры – швеллеры № 16, балки перекрытия на отметке 8400 и 12,650 – швеллеры № 14. Стойки каркаса опираются предположительно на перекрытия подземного этажа, которое является парковочной площадкой торгового центра «Галант сити». Кроме того, административным органом выявлено, что пристроенный к зданию лестничный блок является    объектом капитального     строительства,       застройщиком    данного     сооружения   является ИП Афонин Г.М., который, в свою очередь, является одним из собственников основного здания торгового центра «Галант Сити».  Работы на момент осмотра завершены не были.
По результатам проверки в отношении предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении, который вместе с заявлением направлен в арбитражный суд для решения вопроса о привлечении ИП Афонина Г.М. к административной ответственности по части 1 статьи 9.5 КоАП РФ.

Суд, рассмотрев материалы дела, установил, что возведение пристройки с лестничными маршами к уже существующему объекту капительного строительства – торговому центру «Галант Cити», – объединения помещений пристройки с существующими в данном торговом центре  помещениями с выходом на третий этаж уже существующего здания, с осуществлением    демонтажа   наружных панелей на данном этаже и устройством отверстия в наружной стене для установки  входной двери размером 1000 х 2100 h, а также  оборудованием  входа в здание через чердачное помещение,   увеличения  общей площади здания на  габариты 6,0 х 3,0 м, высотой 18 м, а соответственно  и объема   здания – торгового центра   на  290 куб. м,   изменяются первоначальные параметры данного торгового центра, как объекта капитального строительства и является фактической реконструкцией объекта капитального строительства, осуществляющейся предпринимателем (в реконструированной части) без получения соответствующего разрешения.

Суд также пришел к выводу, что данная конструкция затрагивает конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности здания и выявленное административным органом нарушение в сфере действующего законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности посягает на установленный нормативными правовыми актами порядок в области государственного строительного надзора, который должен носить устойчивый характер и соблюдение которого является обязанностью каждого участника данных правоотношений.

При таких обстоятельствах, учитывая имеющиеся в материалах дела доказательства, суд пришел к выводу, что действия ИП Афонина Г.М. обоснованно квалифицированы административным органом по часть 1 статьи 9.5 КоАП РФ, вина предпринимателя в совершении правонарушения доказана.
Поскольку торговый центр «Галант Cити» является общественным местом, подразумевающим потенциальное местонахождения большого количества людей, в связи чем, может повлечь за собой возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, у суда отсутствовали основания для квалификации правонарушения в качестве малозначительного.

В связи с этим, учитывая цель административного наказания – предупреждение совершения новых административных    правонарушений   как   самим предпринимателем,    так     и      другими        лицами, ИП Афонин Г.М.  привлечен  к административной ответственности   по части 1 статьи 9.5 КоАП РФ в виде  штрафа в размере 20 000 рублей.
Решение суда не вступило в законную силу.

Марина КЛИМЕНКО, пресс-секретарь Арбитражного суда Камчатского края

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