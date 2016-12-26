Происшествия на дорогах края

26.12.2016 11:52:34 (GMT+12)

С 19 по 25 декабря 2016 на территории Камчатского края зарегистрировано 167 столкновений без пострадавших и девять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и 10 человек получили различные травмы, из них двое - несовершеннолетние.

Выявлены 24 водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ещё 20 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались.

Выявлены 42 пешехода, нарушивших Правила дорожного движения. На стоянку специального хранения отправлено 26 единиц автотранспорта. За нарушение административного законодательства в приёмник-распределитель помещены 10 граждан. С использованием средств видеофиксации выявлено 2806 нарушений.



19 декабря в 12:30 на улице Завойко у дома № 66 в г. Елизово 56-летний елизовчанин, управляя автомашиной «Сузуки Эскудо», двигаясь в направлении улицы Ленина, не выбрал безопасную скорость движения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «ГАЗ» под управлением 61-летнего гражданина. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил водитель «Сузуки», ему медики назначили амбулаторное лечение.

В этот же день в 15:30 в г. Елизово на улице Вилюйской в районе дома №18 неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, при движение задним ходом не убедился в безопасности маневра и наехал на 68-летнюю гражданку. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, ей назначено амбулаторное лечение.



20 декабря в 16:00 на участке дороги в районе дома № 39 по улице Гусарова в г. Вилючинске 33-летний житель краевой столицы, управляя автомобилем «Тойота Раш», при движении задним ходом не убедился, что манёвр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения, и совершил касательный наезд на коляску, в которой находилась 9-ти месячная девочка, после чего водитель оставил место ДТП, но в течении суток был разыскан сотрудниками ГИБДД. В результате происшествия малолетняя пострадавшая получила телесные повреждения, ей медиками было назначено амбулаторное лечение.



21 декабря в 10:20 в г. Елизово на улице Магистральная у дома № 64 29-летняя автоледи, управляя автомашиной «Тойота Мастер Айс Сурф», на регулируемом перекрёстке неравнозначных дорог при повороте налево с главной дороги на второстепенную, не предоставила преимущество в движении автомашине «Митсубиси Делика», ехавшей по главной дороге во встречном направлении под управлением 58-летнего елизовчанина, и совершила столкновение. В результате ДТП телесные повреждения получил водитель «Делики», ему назначено амбулаторное лечение.

В этот же день около 18:30 на 16 километре автодороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск 48-летний житель краевой столицы, управляя автомашиной «Тойота Лэнд Крузер», не выбрал безопасную скорость, не выполнил требование дорожного знака 6.18.3 «Направление объезда», продолжил движение транспортного средства прямо, в результате чего совершил наезд на препятствие (гравийная насыпь). В результате ДТП телесные повреждения получили водитель «Лэнд Крузера» (госпитализирован в хирургическое отделение больницы) и его 53-летний пассажир (медики назначили амбулаторное лечение).



22 декабря 2016 года в 13:50 в г. Петропавловске-Камчатском напротив средней школы № 43 по улице Ватутина 37-летняя автоледи, управляя автомобилем «Тойота Витц», совершила наезд на 10-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил подросток, он был госпитализирован в детскую краевую камчатскую больницу.



24 декабря в 14:55 на 17 километре автодороги Морпорт – Аэропорт 37-летний житель краевого центра, управляя автомашиной «Сузуки Эскудо», начал манёвр обгона в то время, когда впереди идущая автомашина включила левый указатель поворота и приступила к манёвру поворот налево, в результате чего совершил столкновение с автомашиной «Сузуки Эскудо» под управлением 43-летнего гражданина. В результате ДТП 29-летняя пассажирка последней «Сузуки» получила телесные повреждения, ей назначено амбулаторное лечение.

В этот же день в 20:15 напротив дома №30 по улице Звёздная в Петропавловске-Камчатском 28-летний житель краевой столицы, управляя автомобилем «Тойота Королла», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Тойота Пассо» под управлением 31-летней автоледи, в результате чего произошло ДТП. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил водитель «Тойоты Королла» и 67-летний пассажир «Тойоты Пассо», обоим медики рекомендовали лечение по месту жительства.



25 декабря в 04:35 на 28 километре автодороги Морпорт – Аэропорт 36-летняя автоледи, управляя автомашиной «Тойота Лэнд Крузер Прадо», совершила наезд на 35-летнего елизовчанина, находившегося на проезжей части дороги в попутном направлении без цели её перехода, без световозвращающих элементов на его верхней одежде. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия до приезда СМП.



УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

