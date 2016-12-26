Полицейская овчарка по кличке Аргус помогла раскрыть кражу по горячим следам

26.12.2016 11:50:10 (GMT+12)

Накануне в полицию обратился 57-летний житель Петропавловска-Камчатского, который сообщил, что из его автомобиля «Toyota Duna», припаркованного на ул. Виталия Кручины, похитили аккумуляторную батарею. До приезда следственно-оперативной группы потерпевший не подходил к своему грузовику, а также не позволял этого сделать прохожим. Грамотные действия горожанина позволили прибывшей на место происшествия овчарке по кличке Аргус взять след и привести полицейского-кинолога к подъезду одного из домов на той же улице.

В ходе дальнейших оперативно-рoзыскных мероприятий было установлено, что кражу совершил тринадцатилетний подросток. Похищенное имущество полицейские обнаружили в подвале дома, где проживает подросток.

Злоумышленник ранее попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов и уже состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Так как подросток не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, рассматривается вопрос о применении к нему меры воспитательного воздействия в виде помещения в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.



Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

