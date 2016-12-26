В Олюторском районе прокуратура приняла меры по факту длительного отсутствия света в селе Средние Пахачи

26.12.2016 10:25:03 (GMT+12)

Прокуратура Олюторского района Камчатского края провела проверку по факту отсутствия электроснабжения в селе Средние Пахачи Олюторского района.

Как ранее сообщала прокуратура, в результате пожара, произошедшего в здании дизельной электростанции ДЭС-16, с 14 часов 17 декабря от электроснабжения был полностью отключен жилой фонд, а также социальные объекты села Средние Пахачи.



Без электричества остались все 48 жилых домов, в которых проживает 402 человека, в том числе 70 несовершеннолетних, а также социальные объекты - средняя школа, детский сад «Ягодка», фельдшерско-акушерский пункт и дом культуры.



В ходе ремонтно-восстановительных работ в 22 часа 18 декабря возобновлена подача электроэнергии в социальные учреждения.

В жилых домах свет начал появляться только 20 декабря. Сначала, в 11 часов, возобновлена подача электричества на 7 домов по ул. Центральной, в которых проживает 38 человек.

После завершения экстренных ремонтно-восстановительных работ 21 декабря электроснабжение в Средних Пахачах восстановлено в полном объеме за счет резервных дизельных генераторов, доставленных вертолетом МИ-8.



В настоящее время морским путем в ближайший населенный пункт (село Пахачи) направлены строительные материалы, необходимые для возведения нового здания дизельной электростанции. Из Пахачей в Средние Пахачи они будут доставлены автомобильным транспортом по зимней автодороге.

В ходе проверки установлено, что объекты коммунальной инфраструктуры электроснабжения, находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения «село Средние Пахачи», по соглашению переданы в пользование Акционерному обществу «Корякэнерго».



На основании этого соглашения ресурсоснабжающая организация должна не только поставлять потребителям электроэнергию, но и поддерживать объекты электроснабжения и иное, связанное с ним имущество в исправном состоянии, производить текущий и капитальный ремонт оборудования, осуществить переустройство, модернизацию и замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным.



В соответствии с действующими нормативами допустимая продолжительность перерыва электроснабжения составляет 2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания и 24 часа - при наличии одного источника питания.



В результате аварии в Средних Пахачах этот 24-часовой норматив был превышен, что повлекло нарушение жилищных прав граждан, а также их прав на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.



В целях устранения допущенных нарушений, а также причин и условий, им способствующих, генеральному директору АО «Корякэнерго» прокуратурой района внесено представление, в котором поставлены вопросы о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности и о перерасчете населению размера платы за недопоставленные коммунальные ресурсы.



В отношении юридического лица - АО «Корякэнерго» и исполняющего обязанности мастера производственного участка ДЭС с. Средние Пахачи АО «Корякэнерго» возбуждены административные дела по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами). Материалы направлены для рассмотрения в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края.

В свою очередь в действиях (бездействии) органов местного самоуправления села тоже имеются нарушения действующего законодательства.



В частности, администрация в пределах своих полномочий должна была принять меры по организации в границах поселения надлежащего предоставления гражданам коммунальных услуг, по предупреждению чрезвычайной ситуации и скорейшей ликвидации ее последствий, в том числе по созданию запасов материальных ресурсов и средств, необходимых для незамедлительного устранения последствий пожара и остановки электроснабжения.



В связи с нарушением норм Жилищного кодекса, законов о местном самоуправлении и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также устава поселения, главе администрации внесено представление.



По факту случившегося правоохранительные органы продолжают доследственную проверку, результаты которой находятся на контроле прокуратуры.

Результаты рассмотрения мер реагирования, фактическое устранение нарушений и полнота принимаемых ответственными органами мер также остаются на контроле.







Лариса ШУНИНА, cтарший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению





