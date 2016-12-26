На Камчатке прокуратура выявила нарушения в организации похоронного дела

26.12.2016 10:21:37 (GMT+12)
Елизовская городская прокуратура Камчатского края провела проверку соблюдения требований законодательства при организации ритуальных услуг органами местного самоуправления Елизовского муниципального района.
Установлено, что на территории Елизовского района расположено 11 действующих и 5 закрытых кладбищ, находящихся в ведении администраций сельских и городских поселений. Пока проверена деятельность 4 из 10 поселений района, и во всех них выявлены нарушения.
В частности, администрации города Елизово, Новолесновского, Раздольненского и Новоавачинского сельских поселений нарушили нормы земельного законодательства и закона о защите конкуренции.
В соответствии с требованиями статьи 18 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» общественные кладбища находятся в ведении органов местного самоуправления, которые определяют порядок деятельности кладбищ. При этом Закон не допускает, чтобы общественные кладбища передавались в ведение какого-либо хозяйствующего субъекта, в том числе и обладающего статусом специализированной службы.
Земли общественных кладбищ не могут относиться к землям коммерческого использования (на условиях передачи в аренду или хозяйственное ведение). Иначе утрачиваются государственные гарантии на бесплатное предоставление места для погребения каждому гражданину.
В нарушение этих требований общественные кладбища, расположенные на территории Елизовского городского и Новоавачинского сельского поселений, переданы в аренду коммерческим организациям.
Более того, земельные участки, занятые общественными кладбищами, администрациями Раздольненского и Новолесновского поселений не сформированы, на кадастровый учет не поставлены и не оформлены в собственность поселений.
По результатам проверки в ноябре текущего года Елизовская прокуратура внесла главам указанных администраций представления, которые рассмотрены, их доводы признаны обоснованными.
В настоящее время приняты меры к устранению нарушений (коммерческие договоры аренды расторгнуты, проводится формирование земельных участков).
Также установлено, что в г. Елизово и в Новоавачинском поселении статус специализированной службы по вопросам похоронного дела присвоен коммерческой организации и индивидуальному предпринимателю без участия в них местного самоуправления, что противоречит требованиям закона «О погребении и похоронном деле».
Так, статьей 25 названного Закона установлено, что организация похоронного дела осуществляется органами местного самоуправления. Погребение умершего и оказание услуг по погребению осуществляются специализированными службами по вопросам похоронного дела, создаваемыми органами местного самоуправления.
В силу статьи 29 Закона органы местного самоуправления районов, поселений и городских округов создают специализированные службы по вопросам похоронного дела, на которые возлагается обязанность по осуществлению погребения умерших.
В связи с установлением в действиях должностных лиц указанных администраций нарушений Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции», материалы проверки направлены в Управление Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю, проводится проверка.
Проверка организации похоронного дела в остальных муниципальных образованиях Елизовского района продолжится в 2017 году.
Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению
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