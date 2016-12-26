Прокуратура Петропавловска-Камчатского в судебном порядке защищает трудовые права работников ГУП «Камчатскгражданпроект»

26.12.2016 10:18:51 (GMT+12)

Прокуратура города Петропавловска-Камчатского продолжает принимать меры в связи с задолженностью по заработной плате перед работниками государственного унитарного предприятия Камчатского края «Камчатскгражданпроект».



Задолженность перед 77 сотрудниками, имеющаяся на сегодняшний день, образовалась за период с сентября по ноябрь 2016 года. По состоянию на 20 декабря ее размер превысил 5 млн 700 тысяч рублей.



По объяснениям врио директора Камчатскгражданпроекта в настоящее время предприятие находится в сложном финансовом положении вследствие непоступления денежных средств от контрагентов по исполненным обязательствам. Основным должником организации является ГУП Камчатского края «Петропавловский водоканал».

В конце августа этого года, также в вязи с невыплатой заработной платы, руководству предприятия было внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Представление рассмотрено и признано обоснованным.



Кроме того, ввиду допущенных нарушений 6 сентября в отношении врио директора предприятия Гертера Е.В. прокуратура возбудила административное дело по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). По результатам его рассмотрения Гострудинспекция оштрафовала руководителя на 4 000 рублей.



В целях защиты и восстановления нарушенных прав работников предприятия 15 ноября и 15 декабря прокуратура города направила в суд 147 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании долгов по оплате труда за октябрь и ноябрь 2016 года на общую сумму более 8,8 млн. рублей. Заявления рассмотрены и удовлетворены, в настоящее время из указанных 8,8 млн рублей фактически погашена задолженность на сумму 4 млн 196 тысяч рублей. Однако в связи с очередными начислениями задолженность вновь выросла.



В настоящее время ожидается поступление субсидии из бюджета Камчатского края для погашения оставшейся части долгов.

Этот вопрос остается на контроле прокуратуры.





Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению



