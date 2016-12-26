Ежедневный рецепт китайской кухни к Вашему столу

26.12.2016 09:53:52 (GMT+12)

Фрикадельки.



ИНГРЕДИЕНТЫ:



для фарша:



фарш свиной - 500г

креветки - 250г

консервированные каштаны - 6 шт.

лук репчатый - 2 небольшие луковицы

молотый корень имбиря (свежий) - 1 ч.л.

кунжутное масло - 1 ч.л.

соевый соус - 2 ст.л.

рисовая водка (или сухой херес) - 1 ст.л.

крахмал - 1.5 ст.л.



масло растительное - 5-6 ст.л. для гарнира:



грибы сушеные - 8 шт.



капуста белокочанная - 1 маленький кочан для соуса:



сахар - 1/2 ч.л.

бульон - 1/2 стакана

соевый соус - 2 ст.л.



РЕЦЕПТ:



Фарш, мелко рубленые креветки, консервированные каштаны, нарезанный лук, измельченный имбирь и другие компоненты тщательно вымесить. Из полученного фарша слепить 6 фрикаделек. Грибы замочить в теплой воде, капусту порезать полосками. Половину капусты уложить на дно кастрюли. Фрикадельки обвалять в крахмале, разведенном в воде или бульоне и обжарить в масле до золотисто-коричневого цвета. Затем фрикадельки вместе с грибами уложить в кастрюлю, сверху уложить оставшуюся капусту. Все полить соусом (приготовить заранее) и поставить на огонь. Довести до кипения и тушить на умеренном огне около 1 часа.



Перед подачей на стол фрикадельки уложить на овощи.