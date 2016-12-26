Ежедневный рецепт китайской кухни к Вашему столу

26.12.2016 09:53:52 (GMT+12)

Ежедневный рецепт китайской кухни к Вашему столу

Фрикадельки.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

для фарша:

    фарш свиной - 500г
    креветки - 250г
    консервированные каштаны - 6 шт.
    лук репчатый - 2 небольшие луковицы
    молотый корень имбиря (свежий) - 1 ч.л.
    кунжутное масло - 1 ч.л.
    соевый соус - 2 ст.л.
    рисовая водка (или сухой херес) - 1 ст.л.
    крахмал - 1.5 ст.л.

масло растительное - 5-6 ст.л. для гарнира:

    грибы сушеные - 8 шт.

капуста белокочанная - 1 маленький кочан для соуса:

    сахар - 1/2 ч.л.
    бульон - 1/2 стакана
    соевый соус - 2 ст.л.

РЕЦЕПТ:

Фарш, мелко рубленые креветки, консервированные каштаны, нарезанный лук, измельченный имбирь и другие компоненты тщательно вымесить. Из полученного фарша слепить 6 фрикаделек. Грибы замочить в теплой воде, капусту порезать полосками. Половину капусты уложить на дно кастрюли. Фрикадельки обвалять в крахмале, разведенном в воде или бульоне и обжарить в масле до золотисто-коричневого цвета. Затем фрикадельки вместе с грибами уложить в кастрюлю, сверху уложить оставшуюся капусту. Все полить соусом (приготовить заранее) и поставить на огонь. Довести до кипения и тушить на умеренном огне около 1 часа.

Перед подачей на стол фрикадельки уложить на овощи.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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