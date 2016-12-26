"Мир льда и снега" в Харбине открывает свои двери

26.12.2016 09:44:29 (GMT+12)

В Харбине (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) сегодня в тестовом режиме открылся 18-й Харбинский фестиваль "Большой мир льда и снега". Площадь экспозиции в этом году составит более 800 тыс. кв. м, для создания более 2000 художественных объектов было использовано 150 тыс. кубометров снега.