Начинается строительство автомобильного моста, соединяющего Северо-Восточный Китай с Россией

26.12.2016 09:44:28 (GMT+12)

Строительство высокоскоростного автодорожного моста через реку Хэйлунцзян /Амур/, соединяющего Китай с Россией, началось в субботу 24 декабря - почти через 28 лет после вынесения первичного предложения о его сооружении. Об этом сообщили местные власти.



Автомост протяженностью 19,9 км - первый в своем роде - соединит китайский приграничный город Хэйхэ /провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/ с российским Благовещенском.



По словам сотрудника провинциального транспортного управления Пан Яна, проект обойдется примерно в 2,47 млрд юаней /355,6 млн долл США/. Мост будет сдан в эксплуатацию в октябре 2019 года.



Как сообщил начальник управления дорожного строительства провинции Хэйлунцзян Тянь Линь, правительства двух сторон планируют создать совместное предприятие для эксплуатации моста, его обслуживания и сбора платы за проезд по мосту.