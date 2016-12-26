Камчатский гороскоп, 26 декабря

26.12.2016 09:26:04 (GMT+12)

Как всегда по понедельникам, прогноз представляет Галина ГРИГОРЬЕВА, оптимистичная пенсионерка:



День важен для коррекции тактики, подразумевает необходимость маневра, помогает тренировать ловкость, гибкость, находчивость, умение ориентироваться в хитросплетении событий. Терять веру в удачу не стоит, однако идти к успеху предстоит кружным путем, зачастую модифицируя нормы, расчеты, стандарты под требования момента. Создадутся предпосылки для травм, поломок, стрессов, сбоев. Возможна частичная реорганизация планов и схем из-за вскрытия прежних недочетов. Вероятны дорожные приключения, проблемы с заправкой, парковкой, доставкой, эвакуацией, мелким ремонтом, медицинской и иной оперативной помощью. Не повредят профилактические меры в отношении техники, быта, здоровья.



Опасное место для водителей и пешеходов – улица Пономарева.



Рейтинг дня: 4.



День благоприятен для жителей улиц Фестивальной, Дружбы, Индустриальной, Лермонтова, проспекта Карла Маркса, районов КП – АЗС, Центр, Звездная, 11 (в краевом центре), 26 км (в Елизове), села Апача, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.