Камчатский метеокомментарий, 26 декабря (361/5)

26.12.2016 09:26:03 (GMT+12)
В 6.00 в Петропавловске-Камчатском было -13º, ясно, давление 743 мм рт. ст., относительная влажность 52%.
Предварительный прогноз:
Утро: -12°, малооблачно.
День: -12°, малооблачно.
Вечер: -13°, ясно.
Геомагнитная обстановка: 9 — 15 часов — небольшие возмущения; 15 — 18 часов — спокойно; 18 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — спокойно.
Долгота светового дня: 7’39’’ (+1”).
Луна: 11%, стареющая.
Сегодня - Евcтрат. С этого дня замечают погоду в течение 12 суток. Говорили: "Мученик Евстрат солнышку рад". С Евстрата наблюдали за погодой в течение двенадцати суток до 7 января, якобы каждый день показывает погоду одного месяца следующего года: какая погода 26 декабря, такой будет январь месяц, 27 декабря — февраль, 28 декабря — март и так далее, а 6 января указывает на погоду декабря нового года.
Именины у Евгения, Аркадия, Арсения.
Аркадий с греческого - "пастух".
Арсений с греческого - "мужественный".
Евгений с греческого - "благородный".
Не болейте!
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 26 декабря, 8.45 (кмч).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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