Камчатский метеокомментарий, 26 декабря (361/5)

26.12.2016 09:26:03 (GMT+12)

В 6.00 в Петропавловске-Камчатском было -13º, ясно, давление 743 мм рт. ст., относительная влажность 52%.



Предварительный прогноз:



Утро: -12°, малооблачно.



День: -12°, малооблачно.



Вечер: -13°, ясно.



Геомагнитная обстановка: 9 — 15 часов — небольшие возмущения; 15 — 18 часов — спокойно; 18 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — спокойно.



Долгота светового дня: 7’39’’ (+1”).



Луна: 11%, стареющая.



Сегодня - Евcтрат. С этого дня замечают погоду в течение 12 суток. Говорили: "Мученик Евстрат солнышку рад". С Евстрата наблюдали за погодой в течение двенадцати суток до 7 января, якобы каждый день показывает погоду одного месяца следующего года: какая погода 26 декабря, такой будет январь месяц, 27 декабря — февраль, 28 декабря — март и так далее, а 6 января указывает на погоду декабря нового года.



Именины у Евгения, Аркадия, Арсения.



Аркадий с греческого - "пастух".

Арсений с греческого - "мужественный".

Евгений с греческого - "благородный".



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 26 декабря, 8.45 (кмч).