Доброе утро, Камчатка!

26.12.2016 09:26:02 (GMT+12)
Сегодня понедельник, 26 декабря 2016 года. По старому стилю — 13 декабря.
Седмица 28-я по Пятидесятнице (ев. чтения 30-й седмицы). Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста(284-305). Мц. Лукии (304).
Прп. Аркадия Новоторжского (XI). Прп. Мардария, затворника Печерского, в Дальних пещерах (XIII). Прп. Арсения (VIII-X). Свт. Досифея, митр. Молдавского (1693) (Румын.).
Сщмч. Александра Юзефовича пресвитера и мч. Иоанна Менькова (1920); сщмчч. Владимира Лозины-Лозинского, Александра Поспелова, Иакова Гусева, Алексия Рождественского, Григория Фаддеева пресвитеров (1937); сщмч. Николая Амассийского пресвитера (1938); сщмчч. Емилиана Киреева, Василия Покровского пресвитеров (1941).
Утр. - Мф., 36 зач., X, 16-22. Лит. - 2 Тим., 294 зач., II, 20-26. Мк., 33 зач., VIII, 11-21. Мчч.: Еф., 233 зач., VI, 10-17. Лк., 106 зач., XXI, 12-19.
По мусульманскому календарю — 27 рабии аль-ауваля [III] 1438 г. хиджры.
По иудейскому календарю — 26 кислева 5777 г.
ЕСТЬ ПОВОД
День независимости и единства Словении.
День святого Стефана.
26 ДЕКАБРЯ В ИСТОРИИ
1783 Продемонстрирован первый в истории прыжок с парашютом с высоты.
1812 Солдаты разгромленной армии Наполеона покинули пределы России.
1825 В Санкт-Петербурге произошло восстание декабристов.
1898 Мария и Пьер Кюри впервые получили радий.
1941 Началась Керченская десантная операция советских войск.
2004 На юг Азии обрушилось гигантское цунами.
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
Родились в этот день
1791 Чарльз Бэббидж, английский математик и изобретатель.
1873 Ральф Норман Энджелл, английский публицист и пацифист, Нобелевский лауреат.
1893 Мао Цзэдун, китайский государственный и политический деятель 20 века.
1949 Михаил Боярский, советский и российский актер театра и кино, певец, телеведущий, народный артист РСФСР.
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!
Сп. Зурб.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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