Доброе утро, Камчатка!

26.12.2016 09:26:02 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня понедельник, 26 декабря 2016 года. По старому стилю — 13 декабря.

Седмица 28-я по Пятидесятнице (ев. чтения 30-й седмицы). Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста(284-305). Мц. Лукии (304).

Прп. Аркадия Новоторжского (XI). Прп. Мардария, затворника Печерского, в Дальних пещерах (XIII). Прп. Арсения (VIII-X). Свт. Досифея, митр. Молдавского (1693) (Румын.).

Сщмч. Александра Юзефовича пресвитера и мч. Иоанна Менькова (1920); сщмчч. Владимира Лозины-Лозинского, Александра Поспелова, Иакова Гусева, Алексия Рождественского, Григория Фаддеева пресвитеров (1937); сщмч. Николая Амассийского пресвитера (1938); сщмчч. Емилиана Киреева, Василия Покровского пресвитеров (1941).

Утр. - Мф., 36 зач., X, 16-22.  Лит. - 2 Тим., 294 зач., II, 20-26.  Мк., 33 зач., VIII, 11-21.  Мчч.: Еф., 233 зач., VI, 10-17.  Лк., 106 зач., XXI, 12-19.


По мусульманскому календарю — 27 рабии аль-ауваля [III] 1438 г. хиджры.

По иудейскому календарю — 26 кислева 5777 г.

ЕСТЬ ПОВОД


День независимости и единства Словении.

День святого Стефана.

26 ДЕКАБРЯ В ИСТОРИИ

1783  Продемонстрирован первый в истории прыжок с парашютом с высоты.

1812  Солдаты разгромленной армии Наполеона покинули пределы России.

1825  В Санкт-Петербурге произошло восстание декабристов.

1898  Мария и Пьер Кюри впервые получили радий.

1941  Началась Керченская десантная операция советских войск.

2004  На юг Азии обрушилось гигантское цунами.


РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

Родились в этот день


1791  Чарльз Бэббидж, английский математик и изобретатель.  

1873  Ральф Норман Энджелл, английский публицист и пацифист, Нобелевский лауреат.  


1893  Мао Цзэдун, китайский государственный и политический деятель 20 века.  

1949  Михаил Боярский, советский и российский актер театра и кино, певец, телеведущий, народный артист РСФСР.  



С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!

Сп. Зурб.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page