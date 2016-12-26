Доброе утро, Камчатка!

26.12.2016 09:26:02 (GMT+12)

Сегодня понедельник, 26 декабря 2016 года. По старому стилю — 13 декабря.



Седмица 28-я по Пятидесятнице (ев. чтения 30-й седмицы). Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста(284-305). Мц. Лукии (304).



Прп. Аркадия Новоторжского (XI). Прп. Мардария, затворника Печерского, в Дальних пещерах (XIII). Прп. Арсения (VIII-X). Свт. Досифея, митр. Молдавского (1693) (Румын.).



Сщмч. Александра Юзефовича пресвитера и мч. Иоанна Менькова (1920); сщмчч. Владимира Лозины-Лозинского, Александра Поспелова, Иакова Гусева, Алексия Рождественского, Григория Фаддеева пресвитеров (1937); сщмч. Николая Амассийского пресвитера (1938); сщмчч. Емилиана Киреева, Василия Покровского пресвитеров (1941).



Утр. - Мф., 36 зач., X, 16-22. Лит. - 2 Тим., 294 зач., II, 20-26. Мк., 33 зач., VIII, 11-21. Мчч.: Еф., 233 зач., VI, 10-17. Лк., 106 зач., XXI, 12-19.





По мусульманскому календарю — 27 рабии аль-ауваля [III] 1438 г. хиджры.



По иудейскому календарю — 26 кислева 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД





День независимости и единства Словении.



День святого Стефана.



26 ДЕКАБРЯ В ИСТОРИИ



1783 Продемонстрирован первый в истории прыжок с парашютом с высоты.



1812 Солдаты разгромленной армии Наполеона покинули пределы России.



1825 В Санкт-Петербурге произошло восстание декабристов.



1898 Мария и Пьер Кюри впервые получили радий.



1941 Началась Керченская десантная операция советских войск.



2004 На юг Азии обрушилось гигантское цунами.





РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



Родились в этот день





1791 Чарльз Бэббидж, английский математик и изобретатель.



1873 Ральф Норман Энджелл, английский публицист и пацифист, Нобелевский лауреат.





1893 Мао Цзэдун, китайский государственный и политический деятель 20 века.



1949 Михаил Боярский, советский и российский актер театра и кино, певец, телеведущий, народный артист РСФСР.







С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!



Сп. Зурб.