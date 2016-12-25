Камчатский метеокомментарий, 25 декабря (360/6)

25.12.2016 09:52:37 (GMT+12)

В 6.00 в Петропавловске-Камчатском было -12º, малооблачно, давление 741 мм рт. ст., относительная влажность 60%.



Предварительный прогноз:



Утро: -12°, малооблачно.



День: -12°, малооблачно.



Вечер: -13°, ясно.



Геомагнитная обстановка: 9 — 15 часов — небольшие возмущения; 15 — 18 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 18 — 24 часа — небольшие возмущения.



Долгота светового дня: 7’38’’ (+0”).



Луна: 17%, стареющая.



Сегодня - Спиридон. Спиридон-поворот, Спиридон-солнцеворот. Говорили, что с этого дня солнце поворачивает на лето, а зима на мороз, этот день называли "солнцеворотом, солоноворотом, поворотником, поворотом", — "Со Спиридония-солнцеворота солнце на лето, зима на мороз поворачивают", "С солнцеворота метели должны брать разворот", "На Спиридона хоть на воробьиный скок, да прибудет денек", но "Как день прибавляется, на земле воздух холодеет", "В самый короткий день — спиридоньевские морозы".



Были и приметы на этот день: "Если на Спиридона светло, чистоновогодье простоит морозным, ясным; если хмуро и на деревьях повиснет иней — теплым и пасмурным", "Отколе ветер на солноворота, отколе будет стоять до сорока мучеников (до весеннего равноденствия)".



В период солнцеворота жгли костры в честь солнца, а утром громко выкрикивали: "Солнышко, повернись! Красное, разожгись! Красное солнышко, в дорогу выезжай". С гор скатывали колесо, сжигали его у проруби.



Именины у Александра, Спиридона.



Александр с греческого - "защитник людей".

Спиридон тоже с греческого - "плетеная корзина".



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 25 декабря, 9.15 (кмч).