Доброе утро, Камчатка!

25.12.2016 07:16:35 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!



Сегодня воскресенье, 25 декабря 2016 года. По старому стилю — 12 декабря.



Неделя 27-я по Пятидесятнице, святых праотец. Глас 2-й.



Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца (ок. 348).



Прп. Ферапонта Монзенского (1597). Сщмч. Александра, еп. Иерусалимского (251). Мч. Разумника (Синезия) (270-275).



Утр. - Ев. 5-е, Лк., 113 зач., XXIV, 12-35. Лит. - Кол., 257 зач., III, 4-11 (Недели 29-й)*. Лк., 76 зач., XIV, 16-24 (Недели 28-й).



* В Неделю святых праотец, согласно Уставу, читается Апостол Недели 29-й (Кол., 257 зач.).



По мусульманскому календарю — 26 рабии аль-ауваля [III] 1438 г. хиджры.



По иудейскому календарю — 25 кислева 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



Рождество Христово у западных христиан.



Рождество по Новоюлианскому календарю.



Рождество у лютеран.



Коляда.



Нардуган.



Ханука.



25 ДЕКАБРЯ В ИСТОРИИ



1759 Физик Йозеф Адам Браун получил твердую ртуть.



1896 В Милане начала выходить первая социалистическая газета Италии Avanti!.



1917 Украина провозглашена Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов



1926 Наследный принц Хирохито.



1979 Началась война в Афганистане.



1991 Михаил Горбачев объявил об отставке с поста Президента СССР.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1709 Жюльен Офре де Ламетри, французский философ и медик.



1837 Владимир Марковников, русский химик, основатель научной школы.



1878 Луи Шевроле, американский автогонщик, автоконструктор, один из основателей фирмы Шевроле.



1887 Конрад Хилтон, американский предприниматель, основатель сети отелей «Хилтон».



1938 Аркадий Хайт, советский и российский писатель-сатирик и сценарист.



1958 Константин Кинчев, советский и российский музыкант, автор песен, композитор, лидер группы «Алиса».



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!



Сп. Зурб.







