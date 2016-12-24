Доброе утро, Камчатка!

24.12.2016 10:04:22 (GMT+12)

Сегодня суббота, 24 декабря 2016 года. По старому стилю — 11 декабря.



Прп. Даниила Столпника (493).



Прп. Никона Сухого, Печерского, в Ближних пещерах (XII). Мч. Миракса (VII). Мчч. Акепсия и Аифала. Прп. Луки Столпника (ок. 970-980).



Сщмч. Феофана, еп. Соликамского, и с ним двух священномучеников и 5-ти мучеников (1918); сщмч. Николая Виноградова пресвитера (1937); сщмч. Иоанна Богоявленского пресвитера (1941).



Гал., 213 зач., V, 22 - VI, 2. Лк., 72 зач., XIII, 18-29.



По мусульманскому календарю — 25 рабии аль-ауваля [III] 1438 г. хиджры.



По иудейскому календарю — 24 кислева 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



Сочельник у западных христиан.



День работников архивных учреждений Украины.



24 ДЕКАБРЯ В ИСТОРИИ



1653 Войско Богдана Хмельницкого нанесло поражение польской армии под Жванцем.



1801 Ричард Тревитик продемонстрировал первый паровой автомобиль.



1865 В США создана тайная расистская террористическая организация Ку-клукс-клан.



1943 Началась битва за Правобережную Украину – Днепровско-Карпатская операция.



1982 В Киеве совершил первый полет самолет Ан-124 «Руслан».



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1798 Адам Мицкевич, польский поэт и деятель национально-освободительного движения.



1818 Джеймс Джоуль, английский физик, член Лондонского королевского общества.



1868 Эмануил Ласкер, немецкий шахматист, 2-й чемпион мира по шахматам, математик, шахматный теоретик.



1901 Александр Фадеев, советский писатель и общественный деятель.



1905 Говард Хьюз (младший), американский бизнесмен, первый в мире официальный миллиардер.



1906 Джеймс Хедли Чейз, английский писатель, автор более 80 детективных романов.



1924 Виктор Балашов, советский телеведущий, диктор телевидения, народный артист России.



1936 Анатолий Равикович, советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР.



1946 Леонид Филатов советский и российский актер, режиссер, поэт, публицист, народный артист России.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!



Сп. Зурб.







