Доброе утро, Камчатка!

24.12.2016 10:04:22 (GMT+12)
Сегодня суббота, 24 декабря 2016 года. По старому стилю — 11 декабря.
Прп. Даниила Столпника (493).
Прп. Никона Сухого, Печерского, в Ближних пещерах (XII). Мч. Миракса (VII). Мчч. Акепсия и Аифала. Прп. Луки Столпника (ок. 970-980).
Сщмч. Феофана, еп. Соликамского, и с ним двух священномучеников и 5-ти мучеников (1918); сщмч. Николая Виноградова пресвитера (1937); сщмч. Иоанна Богоявленского пресвитера (1941).
Гал., 213 зач., V, 22 - VI, 2. Лк., 72 зач., XIII, 18-29.
По мусульманскому календарю — 25 рабии аль-ауваля [III] 1438 г. хиджры.
По иудейскому календарю — 24 кислева 5777 г.
ЕСТЬ ПОВОД
Сочельник у западных христиан.
День работников архивных учреждений Украины.
24 ДЕКАБРЯ В ИСТОРИИ
1653 Войско Богдана Хмельницкого нанесло поражение польской армии под Жванцем.
1801 Ричард Тревитик продемонстрировал первый паровой автомобиль.
1865 В США создана тайная расистская террористическая организация Ку-клукс-клан.
1943 Началась битва за Правобережную Украину – Днепровско-Карпатская операция.
1982 В Киеве совершил первый полет самолет Ан-124 «Руслан».
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1798 Адам Мицкевич, польский поэт и деятель национально-освободительного движения.
1818 Джеймс Джоуль, английский физик, член Лондонского королевского общества.
1868 Эмануил Ласкер, немецкий шахматист, 2-й чемпион мира по шахматам, математик, шахматный теоретик.
1901 Александр Фадеев, советский писатель и общественный деятель.
1905 Говард Хьюз (младший), американский бизнесмен, первый в мире официальный миллиардер.
1906 Джеймс Хедли Чейз, английский писатель, автор более 80 детективных романов.
1924 Виктор Балашов, советский телеведущий, диктор телевидения, народный артист России.
1936 Анатолий Равикович, советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР.
1946 Леонид Филатов советский и российский актер, режиссер, поэт, публицист, народный артист России.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!
Сп. Зурб.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
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