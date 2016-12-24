Доброе утро, Камчатка!

24.12.2016 10:04:22 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня суббота, 24 декабря 2016 года. По старому стилю — 11 декабря.

Прп. Даниила Столпника (493).

Прп. Никона Сухого, Печерского, в Ближних пещерах (XII). Мч. Миракса (VII). Мчч. Акепсия и Аифала. Прп. Луки Столпника (ок. 970-980).

Сщмч. Феофана, еп. Соликамского, и с ним двух священномучеников и 5-ти мучеников (1918); сщмч. Николая Виноградова пресвитера (1937); сщмч. Иоанна Богоявленского пресвитера (1941).

Гал., 213 зач., V, 22 - VI, 2.  Лк., 72 зач., XIII, 18-29.

По мусульманскому календарю — 25 рабии аль-ауваля [III] 1438 г. хиджры.

По иудейскому календарю — 24 кислева 5777 г.

ЕСТЬ ПОВОД

Сочельник у западных христиан.

День работников архивных учреждений Украины.

24 ДЕКАБРЯ В ИСТОРИИ

1653  Войско Богдана Хмельницкого нанесло поражение польской армии под Жванцем.

1801  Ричард Тревитик продемонстрировал первый паровой автомобиль.

1865  В США создана тайная расистская террористическая организация Ку-клукс-клан.

1943  Началась битва за Правобережную Украину – Днепровско-Карпатская операция.

1982  В Киеве совершил первый полет самолет Ан-124 «Руслан».

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1798  Адам Мицкевич, польский поэт и деятель национально-освободительного движения.  

1818  Джеймс Джоуль, английский физик, член Лондонского королевского общества.  

1868  Эмануил Ласкер,  немецкий шахматист, 2-й чемпион мира по шахматам, математик, шахматный теоретик.  

1901  Александр Фадеев, советский писатель и общественный деятель.  

1905  Говард Хьюз (младший), американский бизнесмен, первый в мире официальный миллиардер.  

1906  Джеймс Хедли Чейз, английский писатель, автор более 80 детективных романов.  

1924  Виктор Балашов, советский телеведущий, диктор телевидения, народный артист России.  

1936  Анатолий Равикович, советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР.  

1946  Леонид Филатов советский и российский актер, режиссер, поэт, публицист, народный артист России.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!

Сп. Зурб.



«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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