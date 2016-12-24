На Камчатке определили победителей конкурса на языках КМНС

24.12.2016 00:16:07 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5380



Подведены итоги конкурса "Лучшая творческая работа на родном языке коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Камчатского края".



В нем приняли участи 45 человек, в том числе из отдаленных сел и поселков Камчатки. Среди них – жители сел Ачайваям, Анавгай, Хаилино, Аянка, Никольское и многих других населенных пунктов Камчатки.



В 2016 году краевой конкурс на языках коренных народов проводился уже второй раз. На экспертную оценку жюри были представлены работы на ительменском, эвенском, корякском, чукотском языках.



Впервые на конкурсе была представлена работа на алеутском языке.



«Степень освоения языка очень высокая, а такая преданность родному языку и культуре заслуживает быть специально отмеченной. Пожалуй, слово "подвижничество" будет самым подходящим для оценки», - прокомментировала одну из работ доктор филологических наук, член-корреспондент РАН Евгений Головко.



Основные номинации конкурса: лучшее сказание, лучшее эссе, лучшее поэтическое произведение и лучший видеоролик.



«Сбережение языка – одна из важнейших составляющих сбережения народа. Поэтому конкурс работ на родных языках я считаю одним из самых ярких достижений в Камчатском крае. Он показывает, насколько велик интерес людей к своим корням, к традициям и культуре», - сказала Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае Валентина Броневич.



В конкурсе приняли участие как школьники, так и взрослые.



Среди победителей конкурса - Шадрина Светлана, Гончарова Ольга, Коробкин Антон, Новак Ольга из с. Ковран, Етылян Мария и Андреева Лида из Ачайваяма, Комкова Софья из Хаилино, народный театр кукол «Волшебник» из Вилючинска.



Среди взрослых члены жюри отметили победителей конкурса: Байшуакову Маргариту из Мильково, Солованюк Елену из Никольского, Эвьяву Татьяну, Лилию Гуторову, Вячеслава Говорова, Мацагор Любу, Морилову Альбину, Аслапову Лилию, Слободчекову Елену из Петропавловска-Камчатского, Алексееву Ольгу и Яковлеву Алису из Тигиля, Яганову Сюзанну из Паланы



В номинации «Профессионалы» победу завоевали Сафонова Лидия из Ачайваяма, Дедык Валентина из Паланы, Сидоренко Мария из Петропавловска-Камчатского.



Награждение победителей состоялось в культурном центре «Русская горница». Им были вручены дипломы и денежные призы. Участники конкурса получили памятные подарки. Призовой фонд конкурса составил более 200 000 рублей.



Организатором конкурса выступило Агентство по внутренней политике Камчатского кра.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.