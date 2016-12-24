Более 12 торговых точек по продаже пиротехники проверили в ходе совместного рейда сотрудники Контрольного управления администрации Петропавловска и правоохранительных органов

24.12.2016 00:16:08 (GMT+12)
В Петропавловске-Камчатском продолжается работа по проверке торговых точек, осуществляющих реализацию пиротехнических изделий. Накануне в местах наиболее оживленной торговли пиротехникой состоялся очередной подобный рейд, в ходе которого контролеры проверили 12 торговых точек, расположенных в различных районах города.
«В ходе проверки контролирующими сторонами был выявлен ряд нарушений, таких как продажа пиротехники детям, отсутствие разрешения на торговлю, отсутствие инструкции на русском языке, нарушение требований хранения и требований безопасности маркировки пиротехнических изделий, - рассказал начальник Контрольного управления администрации Петропавловска Александр Сашенков. – Подобные рейды мы будем проводить регулярно, в том числе в период январских каникул. Нарушителей будем привлекать к административной ответственности».
Кроме того, он обратил внимание родителей на недопустимость использования пиротехнических изделий детьми до 16 лет.
«Данные изделия очень опасны и при неправильном использовании могут нанести серьезный вред здоровью. Поэтому к применению пиротехники следует относится с осторожность, не пренебрегать правилами безопасности», - добавил Александр Сашенков.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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