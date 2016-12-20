Результаты мониторинга сложившихся цен на основные продукты питания в розничной сети

24.12.2016 00:16:08 (GMT+12)
Управлением экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа проведен ежеквартальный мониторинг розничных цен на социально-значимые продукты питания, действующих на территории городского округа. Результаты обследования представлены в виде гистограммы, в которой указаны максимальные и минимальные значения розничных цен на социально-значимые продукты питания по состоянию на 20.12.2016 год.
Таким образом, из представленной гистограммы следует, что отклонение между минимальной и максимальной ценой на основной перечень товаров имеют существенный разрыв. Так, например, отклонение между минимальной и максимальной ценой на такие продукты как мука, картофель, лук репчатый, яйцо столовое составило 37,1 %.
При этом значительный разрыв стоимости товаров просматривается на следующие группы товаров:
- макаронные изделия, чай черный байховый – в 1,4 раз;
- свинина (окорок, лопатка) – в 1,8 раз;
- масло сливочное - 82,5%;
- сыр "Российский" – в 170 раз;
- свежие огурцы, томаты – в 364,5 раз;
- яблоки – в 132,0 раза.
В свою очередь по результатам исследования ценообразования установлено, что при прогнозируемом уровне инфляции 5,9 % (по данным Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края) по состоянию на конец 2016 года наблюдается преимущественное повышение цен на основной перечень товаров в сравнении с началом года - более чем на 20,0 %.
Так, в сравнении с началом года увеличение розничной цены составило на:
- муку пшеничную – 21,5 %;
- масло подсолнечное рафинированное – 45,0 %;
- рыбу копченую – 26,9 %;
- крупу гречневую – 22,0 %;
- колбасную продукцию – 26,0 %;
- мясо (свинина, говядина) –3,0 %;
- мясо кур – 15,0 %;
- молочную продукцию (молоко, творог) –10,8 %.
Повышение розничных цен обусловлено в первую очередь повышением отпускных цен, а также увеличением стоимости транспортных услуг.
При этом, цены на свежую рыбу (минтай, навага) снизились на 39,1 %. Так же наблюдается понижение розничных цен на следующие виды товаров:
- сахар песок – 5,5 %;
- говядина – 4,3 %;
- хлеб за 1 кг – 10 %;
- молоко питьевое – 27 %;
- сыр «Российский» – 22,7 %.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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