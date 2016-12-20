Результаты мониторинга сложившихся цен на основные продукты питания в розничной сети

24.12.2016 00:16:08 (GMT+12)

Управлением экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа проведен ежеквартальный мониторинг розничных цен на социально-значимые продукты питания, действующих на территории городского округа. Результаты обследования представлены в виде гистограммы, в которой указаны максимальные и минимальные значения розничных цен на социально-значимые продукты питания по состоянию на 20.12.2016 год.



Таким образом, из представленной гистограммы следует, что отклонение между минимальной и максимальной ценой на основной перечень товаров имеют существенный разрыв. Так, например, отклонение между минимальной и максимальной ценой на такие продукты как мука, картофель, лук репчатый, яйцо столовое составило 37,1 %.



При этом значительный разрыв стоимости товаров просматривается на следующие группы товаров:



- макаронные изделия, чай черный байховый – в 1,4 раз;



- свинина (окорок, лопатка) – в 1,8 раз;



- масло сливочное - 82,5%;



- сыр "Российский" – в 170 раз;



- свежие огурцы, томаты – в 364,5 раз;



- яблоки – в 132,0 раза.



В свою очередь по результатам исследования ценообразования установлено, что при прогнозируемом уровне инфляции 5,9 % (по данным Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края) по состоянию на конец 2016 года наблюдается преимущественное повышение цен на основной перечень товаров в сравнении с началом года - более чем на 20,0 %.



Так, в сравнении с началом года увеличение розничной цены составило на:



- муку пшеничную – 21,5 %;



- масло подсолнечное рафинированное – 45,0 %;



- рыбу копченую – 26,9 %;



- крупу гречневую – 22,0 %;



- колбасную продукцию – 26,0 %;



- мясо (свинина, говядина) –3,0 %;



- мясо кур – 15,0 %;



- молочную продукцию (молоко, творог) –10,8 %.



Повышение розничных цен обусловлено в первую очередь повышением отпускных цен, а также увеличением стоимости транспортных услуг.



При этом, цены на свежую рыбу (минтай, навага) снизились на 39,1 %. Так же наблюдается понижение розничных цен на следующие виды товаров:



- сахар песок – 5,5 %;



- говядина – 4,3 %;



- хлеб за 1 кг – 10 %;



- молоко питьевое – 27 %;



- сыр «Российский» – 22,7 %.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.