Международный форум Дедов Морозов пройдет в центре Петропавловска уже в ближайшую субботу

24.12.2016 00:16:09 (GMT+12)
В ближайшую субботу, 24 декабря, в краевой столице состоится международный форум Дедов Морозов. Специально для участия в нем в Петропавловск прибудут главные новогодние волшебники из разных стран мира – вместе с жителями города они встретят один из главных праздников года и расскажут о новогодних традициях своих стран.
Действо начнется с праздничного шествия Дедов Морозов по городу. В 13:00 на праздничном лимузине они в сопровождении своей свиты въедут в Петропавловск. По пути на главную площадь города, иностранные гости посетят ярмарку новогодних товаров на Северо-Востоке (новый выставочный центр на базе бывшего автосалона «Ниссан») и 6 км – там они поздравят посетителей ярмарки и приобретут подарки для новогодних конкурсов.
В это время, на главной площади города, юные жители Петропавловска и их родители уже будут ожидать иностранных гостей. С 14 до 16 часов для маленьких горожан возле елки пройдет развлекательная программа с веселыми конкурсами и забавами.
На главную площадь Петропавловска участники международного форума Дедов Морозов прибудут к 16:00. Гости из Америки, Франции, Монголии, Финляндии, Италии, Японии, Швеции расскажут камчатцам, как отмечают Новый год в их странах. На главной сцене города развернется большая музыкально-развлекательная программа с множеством конкурсов и призов для горожан. Кульминацией мероприятия станет торжественное зажжение праздничных огней на главной ёлке Петропавловска.
Напомним, в этот же день у стелы «Город воинской славы» начнет свою работу «Почтовое отделение Дедов Морозов». Ящик для писем будет расположен на территории снежного городка. Ежедневно с 12:00 до 19:00 юные жители Петропавловска могут приносить туда свои письма, адресованные детям из других стран. Последний день приема поздравительных писем – 31 декабря.
Администрация Петропавловска приглашает всех горожан на главную площадь Петропавловска в субботу, 24 декабря, к 14:00.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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