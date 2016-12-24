Ряд спортивных мероприятий запланирован на предстоящие выходные

24.12.2016 00:25:12 (GMT+12)
Провести выходные по-спортивному приглашают горожан на этой неделе. В ближайшие субботу и воскресенье в Петропавловске запланирован ряд спортивных соревнований.
В субботу, 24 декабря, в стрелковом клубе по адресу улица Семена Удалого, 42 пройдут соревнования по практической стрельбе. Торжественное открытие мероприятия в 10:00.
В этот же день, в 11:00, в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по плаванию состоится чемпионат города по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин. В программе соревнований: приседание со штангой, жим штанги от груди лежа, становая тяга.
Открытое первенство города по спортивному ориентированию на лыжах пройдет 24-25 декабря на лыжной базе «Лесная». В соревнованиях могут принять участие ребята 2000-2005 г.р., учащиеся общеобразовательных и детско-юношеских спортивных школ, а также Елизовского, Мильковского и других муниципальных образований. Начало состязаний 24 декабря в 13:00, 25 декабря в 12:00.
В воскресенье, 25 декабря, в спортивном зале по ул. Космический проезд, 7А состоится открытое первенство по киокусинкай «Новогодние призы». Начало поединков в 10:00. Спортивная подготовка участников не ниже 11 кю.
Победители и призеры награждаются кубками, медалями и грамотами соответствующих степеней.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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