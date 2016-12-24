В главном порту Камчатки завершено строительство нового здания морского вокзала

24.12.2016 00:16:05 (GMT+12)

В порту Петропавловска-Камчатского завершены основные работы по строительству современного морвокзала. В пятницу, 23 декабря, готовность объекта к сдаче проверил Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Глава региона осмотрел здание, в котором в скором времени будут размещены все необходимые портовые службы.



О выполненных работах Губернатору сообщил Иван Капралов - генеральный директор ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт», которое выступило генеральным подрядчиком строительных работ.



«Новый морской вокзал - это 8,5 тысяч квадратных метров площадей. Здание уникальное, таких на Камчатке больше нет. Оно строилось на сейсмоопорах, стоять будет уверенно. В основном, здесь расположатся представительства различных ведомств, необходимых для обслуживания пассажиров. В здании будет находиться служба капитана порта, Росморпорт, Таможня, - сказал Иван Капралов. – Это очень значимый для всех нас проект, надеемся, что новое здание будет долго и с пользой работать для Камчатки».



Построенное здание морвокзала рассчитано на одновременное обслуживание 200 человек. В помещениях пассажирского терминала в 2017 году оборудуют зал ожидания, билетные кассы, камеру хранения, справочное бюро. В одном из блоков будет размещён пункт пропуска через государственную границу РФ.



«Объект готов, осталось просто убрать шероховатости. До конца года подрядчик и заказчик должны подписать приёмо-сдаточный акт, и тогда в 2017 году морвокзал уже будет полноценно введён в строй, - сказал заместитель Председателя Правительства Камчатского края Юрий Зубарь. - В порту сейчас продолжаются работы по реконструкции 5-го причала. Сомнений в том, что он будет сделан в срок, а это конец мая, нет. Подрядчик работает довольно успешно. По завершении ремонта к этому причалу можно будет швартовать пассажирские суда длиной до 120-140 метров. Но используя его в связке с расположенным рядом причалом № 4, мы сможем принимать уже крупные лайнеры длиной до 250 метров, осадка это позволяет. Отдельный проект - привокзальная площадь. После ввода здания в эксплуатацию будем заниматься её благоустройством».



Строительство нового здания морвокзала началось в Петропавловске-Камчатском летом 2014 года в рамках реализации мероприятий федеральной программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года». Новый морвокзал стал третьим зданием, построенным на этой площадке за более чем 70-летнюю историю работы Петропавловск-Камчатского порта. Прежний морвокзал был построен в 1963 году. Его аварийную конструкцию снесли шесть лет назад.





Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.