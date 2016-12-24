Итоги работы антитеррористической комиссии были подведены в Камчатском крае

24.12.2016 00:16:06 (GMT+12)

Антитеррористическая комиссия Камчатского края подвела итоги работы за 2016 год. Заседание прошло под председательством губернатора Владимира Илюхина.



«План работы, утвержденный на это год, был выполнен в полном объеме, - сказал заместитель председателя Правительства Камчатского края Сергей Хабаров. – Основная работа была направлена на решение задач в сфере обеспечения безопасности на объектах социальной сферы, транспорта и транспортной инфраструктуры, объектах топливно-энергетического комплекса и в местах массового пребывания людей. Кроме того, была организована работа по внедрению в образовательную программу вузов Камчатского края дополнительной образовательной программы «Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма», - сказал Сергей Хабаров.



В ходе заседания было отмечено, что основными факторами, влияющими на обстановку в области противодействия терроризму в Камчатском крае, являются: распространение в сети Интернет материалов, пропагандирующих идеологию терроризма, а также попытки проникновения в Камчатский край с миграционными потоками пропагандистов террористической и экстремистской идеологии.



Правоохранительными органами Камчатского края в 2016 году выявлено 20 источников информации, распространявших в сети Интернет материалы с признаками пропаганды террористической идеологии. Пресечена деятельность 14 источников информации террористической направленности.



Особое внимание было уделено принятию дополнительных мер по обеспечению правопорядка и безопасности населения в период новогодних и рождественских праздников.



«В 2016 году нарушений общественного порядка, совершения правонарушений экстремистской направленности при проведении публичных мероприятий не допущено», - прокомментировали ситуацию в УМВД РФ по Камчатскому краю.



В ходе заседания был рассмотрен и утвержден Комплексный план работы Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Камчатском крае на 2017 год. Руководителям органов местного самоуправления были даны поручения по активизации деятельности антитеррористических комиссий муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае.







Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.