Итоги работы антитеррористической комиссии были подведены в Камчатском крае

24.12.2016 00:16:06 (GMT+12)
Антитеррористическая комиссия Камчатского края подвела итоги работы за 2016 год. Заседание прошло под председательством губернатора Владимира Илюхина.
«План работы, утвержденный на это год, был выполнен в полном объеме, - сказал заместитель председателя Правительства Камчатского края Сергей Хабаров. – Основная работа была направлена на решение задач в сфере обеспечения безопасности на объектах социальной сферы, транспорта и транспортной инфраструктуры, объектах топливно-энергетического комплекса и в местах массового пребывания людей. Кроме того, была организована работа по внедрению в образовательную программу вузов Камчатского края дополнительной образовательной программы «Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма», - сказал Сергей Хабаров.
В ходе заседания было отмечено, что основными факторами, влияющими на обстановку в области противодействия терроризму в Камчатском крае, являются: распространение в сети Интернет материалов, пропагандирующих идеологию терроризма, а также попытки проникновения в Камчатский край с миграционными потоками пропагандистов террористической и экстремистской идеологии.
Правоохранительными органами Камчатского края в 2016 году выявлено 20 источников информации, распространявших в сети Интернет материалы с признаками пропаганды террористической идеологии. Пресечена деятельность 14 источников информации террористической направленности.
Особое внимание было уделено принятию дополнительных мер по обеспечению правопорядка и безопасности населения в период новогодних и рождественских праздников.
«В 2016 году нарушений общественного порядка, совершения правонарушений экстремистской направленности при проведении публичных мероприятий не допущено», - прокомментировали ситуацию в УМВД РФ по Камчатскому краю.
В ходе заседания был рассмотрен и утвержден Комплексный план работы Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Камчатском крае на 2017 год. Руководителям органов местного самоуправления были даны поручения по активизации деятельности антитеррористических комиссий муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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