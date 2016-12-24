Бизмены Республики Мальта намерены посетить Камчатку

24.12.2016 00:16:07 (GMT+12)

Заинтересованность в развитии торговых отношений между Мальтой и Камчатским краем выразил Чрезвычайный и полномочный посол Республики Мальта в Российской Федерации, доктор Кармел Бринкант.

Его встреча с генеральным директором АО «Корпорация развития Камчатки» Николаем Пегиным состоялась в дипломатической миссии островного государства в Москве.

В ходе встречи обсуждались возможности Камчатского края в сфере  экологического туризма, трофейной охоты, поставок камчатской рыбной продукции на внешний рынок. Также был затронут ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Дипломат выразил заинтересованность в развитии торговых отношений с Камчатским краем. Он отметил, что Мальта является островным государством, но местный промысел не удовлетворяет потребностей населения в морепродуктах. Их дефицит компенсируется за счет импорта из Норвегии и других стран.  При этом Мальта имеет хороший опыт в развитии туризма, гостиничного и ресторанного бизнес.

    «В ходе переговоров господин посол не исключал возможности инвестирования предпринимателями Мальты  в экономику Камчатки.  Доктор Бринкант в рамках встречи неоднократно подчеркивал заинтересованность правительства и предпринимателей его страны в реализации долгосрочных проектов на территории России. Не исключается в следующем году визит на Камчатку большой группы мальтийских предпринимателей», - отметил Николай Пегин, комментируя состоявшуюся встречу.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.

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