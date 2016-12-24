Бизмены Республики Мальта намерены посетить Камчатку

24.12.2016 00:16:07 (GMT+12)
Заинтересованность в развитии торговых отношений между Мальтой и Камчатским краем выразил Чрезвычайный и полномочный посол Республики Мальта в Российской Федерации, доктор Кармел Бринкант.
Его встреча с генеральным директором АО «Корпорация развития Камчатки» Николаем Пегиным состоялась в дипломатической миссии островного государства в Москве.
В ходе встречи обсуждались возможности Камчатского края в сфере экологического туризма, трофейной охоты, поставок камчатской рыбной продукции на внешний рынок. Также был затронут ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.
Дипломат выразил заинтересованность в развитии торговых отношений с Камчатским краем. Он отметил, что Мальта является островным государством, но местный промысел не удовлетворяет потребностей населения в морепродуктах. Их дефицит компенсируется за счет импорта из Норвегии и других стран. При этом Мальта имеет хороший опыт в развитии туризма, гостиничного и ресторанного бизнес.
«В ходе переговоров господин посол не исключал возможности инвестирования предпринимателями Мальты в экономику Камчатки. Доктор Бринкант в рамках встречи неоднократно подчеркивал заинтересованность правительства и предпринимателей его страны в реализации долгосрочных проектов на территории России. Не исключается в следующем году визит на Камчатку большой группы мальтийских предпринимателей», - отметил Николай Пегин, комментируя состоявшуюся встречу.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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