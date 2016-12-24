Музыканты Камчатки подготовили жителям края новогодний творческий подарок

24.12.2016 00:16:05 (GMT+12)

Накануне Нового года, 24 декабря, камчатские музыканты преподнесут публике творческий подарок – одаренные дети края выступят совместно с Оркестром русских народных инструментов Камчатского колледжа искусств. Об этом сообщили в министерстве культуры Камчатского края.



«Оркестр русских народных инструментов Камчатского колледжа искусств подготовил для жителей края новую концертную программу «Детская симфония». Вместе с профессиональным коллективом музыкантов выступят юные солисты – ребята из детских музыкальных школ и школ искусств, лауреаты краевых, всероссийских и международных творческих конкурсов. Музыканты исполнят для слушателей самую разнообразную музыку в диапазоне от народных произведений до современных аранжировок», - сказали в министерстве.



Оркестр русских народных инструментов колледжа искусств – один из крупнейших и старейших творческих коллективов на полуострове, ведет свою историю с 1961 года. В этом году оркестр отметил свой 55-летний юбилей.



Концерт «Детская симфония» пройдет на двух площадках. 24 декабря музыканты выступят в Камчатском колледже искусств. Начало в 17.00. Вход по пригласительным билетам (в колледже искусств). На следующий день, 25 декабря – в Сельском доме культуры села Апача Усть-Большерецкого района. Начало в 15.00. Вход свободный.



Программа рассчитана на все возрастные категории слушателей. Телефоны для справок: 8 (4152) 233711, 35-63-63.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.