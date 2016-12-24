Камчатцам представят «Путевые зарисовки в акварелях Виталия Шохина»

24.12.2016 00:16:06 (GMT+12)

Персональная выставка Заслуженного художника Российской Федерации откроется 23 декабря в малом выставочном зале Камчатского краевого художественного музея. Посетителям будут представлены «Путевые зарисовки в акварелях Виталия Шохина». Об этом сообщили в министерстве культуры Камчатского края.



«В экспозиции будут представлены около сорока акварелей. Это рабочие зарисовки художника, эскизы его будущих произведений, выполненные в разные годы во время творческих поездок по Камчатке, средней полосе России, Чехии, Австрии. Работы небольшие по размеру, они не имеют названия, но в них в образах и красках запечатлены чувства и мысли художника, которые он прожил непосредственно в природе, удивление перед её красотой. Художник делится этими чувствами и мыслями со зрителем», - отметили в министерстве.



Жизненный и творческий путь Виталия Шохина неразрывно связан с Камчаткой. Он родился в селе Карага Карагинского района Камчатской области. После окончания художественно-графического отделения Биробиджанского педагогического училища вернулся на полуостров. Работал директором и преподавал в детской художественной школе Петропавловска-Камчатского, основал детскую художественную школу в посёлке Приморский. Является активным участником городских, краевых, зональных, республиканских, зарубежных (США, Австрия, Чехословакия, Япония) художественных выставок.



Познакомиться с работами автора все желающие смогут с 23 декабря по 15 января. Выставочный зал расположен по адресу: ул. Ленинская, 36, остановка автобуса «Аллея флота». Часы работы: с 10.00 до 18.00, без перерыва, выходной – вторник. Телефоны для справок: 8 (4152) 42-37-07, 8 (4152) 42-60-15.





Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.