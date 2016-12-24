Сергей Нефёдов признан лучшим студентом профессиональных образовательных организаций Камчатки

24.12.2016 00:16:06 (GMT+12)

В Камчатском педагогическом колледже подвели итоги краевого конкурса «Студент года», проведённого среди обучающихся профессиональных образовательных организаций края. Об этом сообщили в региональном министерстве образования и науки.



«За звание победителя боролись 10 студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. В рамках конкурсных испытаний участники продемонстрировали свои творческие способности, ораторское искусство и умение решать непростые ситуации», - сказали в министерстве.



Лидером краевого конкурса стал студент Камчатского морского энергетического техникума Сергей Нефёдов.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.