Сергей Нефёдов признан лучшим студентом профессиональных образовательных организаций Камчатки

24.12.2016 00:16:06 (GMT+12)
В Камчатском педагогическом колледже подвели итоги краевого конкурса «Студент года», проведённого среди обучающихся профессиональных образовательных организаций края. Об этом сообщили в региональном министерстве образования и науки.
«За звание победителя боролись 10 студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. В рамках конкурсных испытаний участники продемонстрировали свои творческие способности, ораторское искусство и умение решать непростые ситуации», - сказали в министерстве.
Лидером краевого конкурса стал студент Камчатского морского энергетического техникума Сергей Нефёдов.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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