Камчатская таможня подвела итоги за 2016 год

23.12.2016 21:11:22 (GMT+12)
В Камчатской таможне состоялось расширенное совещание, на котором были подведены итоги деятельности таможни в 2016 году и определены приоритетные задачи на 2017 год.
Перед открытием итогового совещания для средств массовой информации прошла пресс-конференция с участием начальника Камчатской таможни Владимира Карпова, первого заместителя начальника таможни Натальи Полосухиной и заместителя начальника таможни по правоохранительной деятельности ВладимираКаменецкого. Руководство таможни озвучило основные показатели внешнеэкономической деятельности в крае и результаты правоохранительной деятельности таможни. Особый интерес у журналистов вызвало обсуждение работы таможни по реализации федеральных законов от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» и от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».
С основными докладамина итоговом совещании выступили первый заместитель начальника таможни Наталья Полосухина, заместитель начальника таможни Андрей Хлызов и другие должностные лица.
Наталья Полосухинасообщила, что основные усилия таможни в 2016 году были направлены на создание благоприятных условий для развития внешнеэкономической деятельности в крае; на внедрение перспективных таможенных технологий; на полноту и своевременность взимания таможенных пошлин, налогов и сборов; на совершенствование государственного контроля в пунктах пропуска и т.д.
В настоящее время таможней активно используются и внедряются перспективные таможенные технологии, которые влияют на скорость совершения таможенных операций, и, как следствие, сокращение издержек заинтересованных лиц. В 2014 году заработала технология автоматической регистрации деклараций на товары (ДТ), что позволило сократить время регистрации ДТ до 2 минут. За прошедший период 2016 года в автоматическом режиме зарегистрированы 56 ДТ, поданных в соответствии с таможенной процедурой экспорта, что составляет 26% от общего количества поданных экспортных ДТ. Автоматически зарегистрирована 1 импортная декларация. В 2018 году будет внедрен автоматический выпуск товаров.
Также следует отметить успешный эксперимент по концентрации декларирования. В рамках эксперимента таможенное декларирование всех товаров в регионе деятельности таможни сконцентрировано на таможенном посту Морской порт Петропавловск-Камчатский, а таможенные посты Аэропорт Петропавловск-Камчатский и Северо-Курильский стали таможенными постами фактического контроля, которые совершают только операции, связанные с прибытием и убытием товаров и транспортных средств, а также проводят фактический контроль. Доля концентрации декларирования в регионе деятельности таможни достигает 98%.
Первый заместитель начальника таможни отметила, что в текущем году особое внимание, в том числе в рамках проводимых рабочих встреч и совещаний, было уделено взаимодействию с резидентами территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» и потенциальными резидентами свободного порта Владивосток. На сегодняшний день резидентами ТОР «Камчатка» стали 17 организаций и индивидуальных предпринимателей.Кроме того, организациями Камчатского края уже поданы первые заявки на включение в реестр резидентов свободного порта Владивосток.
Андрей Хлызов озвучил основные показатели внешнеэкономической деятельности в регионе деятельности таможни.
За истекший период 2016 года таможня перечислила в федеральный бюджет более 1,7млрд рублей.
Внешнеторговый оборот составил 259 млн долл. США (по сравнению с 2015 г. произошло увеличение на 28 %, за счет экспортных поставок рыбопродукции и никелевого концентрата).
Экспорт составил более 217 млн долл. США (увеличение по сравнению с 2015г. на 38%). Товарная структура экспорта в регионе деятельности таможни имеет сырьевую направленность: рыба и морепродукты составляют около 82 %; никелевый концентрат – 13 %; лом и отходы черных металлов – 4,5 % .
Новыми направлениями экспорта в регионе деятельности таможни в 2016 году стали экспортные поставки рыбопродукции в Нидерланды и Великобританию.
Импорт составил более 42 млн долл. США. По импорту произошло незначительное снижение стоимостного объёма на 6 % (2015 г.- 45 млн. долл. США), за счет поставок цемента.В товарной структуре импорта преобладают машины и оборудование, плавучие средства (морские суда) (33 %), строительные материалы (12%), упаковочные материалы (канатные, веревочные изделия) (14%).
Оформлено 1485 деклараций на товары (ДТ), из которых 692 – экспортных, 793 – импортных.
Всего оформлено 1059 судов. Из них: 616 морских, 443 воздушных.
Также, за истекший период 2016 года выявлено и зарегистрировано 122 дела об административных правонарушениях (АП). Предметами административных правонарушений, в основном, являются алкогольная продукция, табак, автозапчасти. Возбуждено 6 уголовных дел.
В заключение заседания были определены приоритетные направления в деятельности Камчатской таможни на следующий год: выполнение контрольных показателей эффективности деятельности, дальнейшее совершенствование и развитие перспективных таможенных технологий, повышение эффективности таможенного контроля после выпуска товаров, решение правоохранительных, а также других задач.
Завершая совещание, начальник Камчатской таможни Владимир Карпов поблагодарил личный состав за проделанную работу и призвал не снижать достигнутых показателей в следующем году.
Татьяна ЛЕСИНА,
пресс-секретарь Камчатской таможни.
Фото petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+