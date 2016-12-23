Камчатская таможня подвела итоги за 2016 год

23.12.2016 21:11:22 (GMT+12)

В Камчатской таможне состоялось расширенное совещание, на котором были подведены итоги деятельности таможни в 2016 году и определены приоритетные задачи на 2017 год.



Перед открытием итогового совещания для средств массовой информации прошла пресс-конференция с участием начальника Камчатской таможни Владимира Карпова, первого заместителя начальника таможни Натальи Полосухиной и заместителя начальника таможни по правоохранительной деятельности ВладимираКаменецкого. Руководство таможни озвучило основные показатели внешнеэкономической деятельности в крае и результаты правоохранительной деятельности таможни. Особый интерес у журналистов вызвало обсуждение работы таможни по реализации федеральных законов от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» и от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».



С основными докладамина итоговом совещании выступили первый заместитель начальника таможни Наталья Полосухина, заместитель начальника таможни Андрей Хлызов и другие должностные лица.



Наталья Полосухинасообщила, что основные усилия таможни в 2016 году были направлены на создание благоприятных условий для развития внешнеэкономической деятельности в крае; на внедрение перспективных таможенных технологий; на полноту и своевременность взимания таможенных пошлин, налогов и сборов; на совершенствование государственного контроля в пунктах пропуска и т.д.



В настоящее время таможней активно используются и внедряются перспективные таможенные технологии, которые влияют на скорость совершения таможенных операций, и, как следствие, сокращение издержек заинтересованных лиц. В 2014 году заработала технология автоматической регистрации деклараций на товары (ДТ), что позволило сократить время регистрации ДТ до 2 минут. За прошедший период 2016 года в автоматическом режиме зарегистрированы 56 ДТ, поданных в соответствии с таможенной процедурой экспорта, что составляет 26% от общего количества поданных экспортных ДТ. Автоматически зарегистрирована 1 импортная декларация. В 2018 году будет внедрен автоматический выпуск товаров.



Также следует отметить успешный эксперимент по концентрации декларирования. В рамках эксперимента таможенное декларирование всех товаров в регионе деятельности таможни сконцентрировано на таможенном посту Морской порт Петропавловск-Камчатский, а таможенные посты Аэропорт Петропавловск-Камчатский и Северо-Курильский стали таможенными постами фактического контроля, которые совершают только операции, связанные с прибытием и убытием товаров и транспортных средств, а также проводят фактический контроль. Доля концентрации декларирования в регионе деятельности таможни достигает 98%.



Первый заместитель начальника таможни отметила, что в текущем году особое внимание, в том числе в рамках проводимых рабочих встреч и совещаний, было уделено взаимодействию с резидентами территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» и потенциальными резидентами свободного порта Владивосток. На сегодняшний день резидентами ТОР «Камчатка» стали 17 организаций и индивидуальных предпринимателей.Кроме того, организациями Камчатского края уже поданы первые заявки на включение в реестр резидентов свободного порта Владивосток.



Андрей Хлызов озвучил основные показатели внешнеэкономической деятельности в регионе деятельности таможни.



За истекший период 2016 года таможня перечислила в федеральный бюджет более 1,7млрд рублей.



Внешнеторговый оборот составил 259 млн долл. США (по сравнению с 2015 г. произошло увеличение на 28 %, за счет экспортных поставок рыбопродукции и никелевого концентрата).



Экспорт составил более 217 млн долл. США (увеличение по сравнению с 2015г. на 38%). Товарная структура экспорта в регионе деятельности таможни имеет сырьевую направленность: рыба и морепродукты составляют около 82 %; никелевый концентрат – 13 %; лом и отходы черных металлов – 4,5 % .



Новыми направлениями экспорта в регионе деятельности таможни в 2016 году стали экспортные поставки рыбопродукции в Нидерланды и Великобританию.



Импорт составил более 42 млн долл. США. По импорту произошло незначительное снижение стоимостного объёма на 6 % (2015 г.- 45 млн. долл. США), за счет поставок цемента.В товарной структуре импорта преобладают машины и оборудование, плавучие средства (морские суда) (33 %), строительные материалы (12%), упаковочные материалы (канатные, веревочные изделия) (14%).



Оформлено 1485 деклараций на товары (ДТ), из которых 692 – экспортных, 793 – импортных.



Всего оформлено 1059 судов. Из них: 616 морских, 443 воздушных.



Также, за истекший период 2016 года выявлено и зарегистрировано 122 дела об административных правонарушениях (АП). Предметами административных правонарушений, в основном, являются алкогольная продукция, табак, автозапчасти. Возбуждено 6 уголовных дел.



В заключение заседания были определены приоритетные направления в деятельности Камчатской таможни на следующий год: выполнение контрольных показателей эффективности деятельности, дальнейшее совершенствование и развитие перспективных таможенных технологий, повышение эффективности таможенного контроля после выпуска товаров, решение правоохранительных, а также других задач.



Завершая совещание, начальник Камчатской таможни Владимир Карпов поблагодарил личный состав за проделанную работу и призвал не снижать достигнутых показателей в следующем году.



Татьяна ЛЕСИНА,

пресс-секретарь Камчатской таможни.



Фото petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru