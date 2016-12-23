ОНФ на Камчатке проверил готовность учебного комплекса в селе Усть-Хайрюзово к приему детей

23.12.2016 21:11:19 (GMT+12)

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Камчатском крае проверили готовность к приему детей учебного комплекса в селе Усть-Хайрюзово Тигильского района. На встрече с активистами ОНФ 19 декабря 2016 г. губернатор Владимир Илюхин сообщил, что открытие комплекса планируется в конце декабря.



«Новую школу в Усть-Хайрюзово ждали 20 лет. После того, как сгорело старое здание, под учебу приспособили один из уцелевших корпусов, предназначенный для кружковой работы. Понятно, что обеспечить все условия, необходимые для образования детей, в этой ситуации было невозможно. Поэтому довести до конца этот строительный проект для камчатских властей было делом высокой социальной значимости. Накануне открытия мы провели общественную проверку и обнаружили некоторое количество недостатков», – рассказала руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» Марина Лысенко.



Она отметила, что отдельные недоделки можно будет устранить в ходе эксплуатации здания, однако среди них есть такие, которые могут стать препятствием к открытию учреждения. Не завершено оборудование классных комнат и бытовых помещений. В кабинетах открыта выступающая часть вентиляционной сети, которая имеет крайне неприглядный вид. В одной из гардеробных располагается электротехнический блок, который может представлять опасность для жизни и здоровья детей, следовательно, данное помещение не сможет использоваться по назначению. Подключение здания школы к телефонной и интернет-линиям до сих пор не произведено, в блоке детского сада отсутствует водоснабжение.



Одна из основных проблем – холод. В некоторых помещениях температура воздуха держится на уровне 14-15 градусов. По мнению представителя ОНФ, искать причины и принимать меры для устранения этой ситуации нужно сейчас, чтобы потом не нарушать школьный режим.



«Решение этой проблемы нельзя откладывать на потом. Возможно, будет достаточно просто увеличить количество секций в радиаторах отопления, но может потребоваться и более серьезное вмешательство в систему», – предположила Лысенко.



В отдельную группу общественники выделили недостатки, которые свидетельствуют о качестве исполнения работ и материалов. К ним относятся неровные полы, неаккуратная облицовка дверных проемов.



«О полной готовности школы мы скажем, когда будут устранены все недоделки, убран строительный мусор, ликвидированы поломки, возникшие в ходе работ. Мы будем держать эти вопросы на контроле. Важно, чтобы ничто не мешало детям учиться, а педагогам работать», – добавила представитель ОНФ.



Она напомнила о необходимости оборудования на прилегающей территории ливневых стоков, чтобы оградить учреждение от стоячей воды в дождевой период.