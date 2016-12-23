Дед Мороз и Снегурочка из Петропавловск-Камчатского морского торгового порта пришли с новогодними подарками в подшефный интернат

23.12.2016 21:11:19 (GMT+12)

Воспитанники Петропавловск-Камчатской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья получили новогодние подарки от шефов из ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт».



Ребята рассказывали Деду Морозу и Снегурочке стихи, пели песни и водили хоровод. Почетная роль Деда Мороза на этом импровизированном празднике была доверена начальнику отдела компьютерных систем порта Юрию Гришину, а старший юрисконсульт порта Елена Ташболотова исполняла обязанности Снегурочки. Вместе с гендиректором ОАО «ПКМТП» Иваном Капраловым они вручили детям сладкие подарки, билеты на новогоднее представление и пожелали здоровья, успехов в учебе и исполнения заветных желаний.



Шефы из морского торгового порта регулярно бывают в подшефном учреждении на праздниках и оказывают необходимую помощь.



Сегодня в школе-интернате 60 воспитанников в возрасте от 3 до 18 лет. Группы, которые здесь называются семьями, сформированы по семейному принципу для того, чтобы братья и сестры были вместе. В учреждении работают более 40 педагогов. Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Петропавловск-Камчатская школа-интернат для детей-сирот детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» было создано в результате объединения детского дома №2 и детского дома№5.



Петропавловск-Камчатский морской торговый порт почти 20 лет является шефом учреждения. Шефство портовиков началось еще тогда, когда детский дом №5 находился на улице Рябиковской до своего присоединения к школе-интернату№2. Несколько лет назад прежнее здание детского дома было признано аварийным и сейсмоопасным, поэтому детям и воспитателям пришлось переехать в здание интерната на улице Драбкина.



Пресс-служба ОАО «ПКМТП»

