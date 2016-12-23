Стартовал зимний туристический сезон

23.12.2016 21:11:18 (GMT+12)
Многие жители и гости Камчатского края, с нетерпением ожидавшие прихода этого времени года, сегодня отправляются в зимнее путешествие по бескрайним просторам полуострова. В числе наиболее популярных маршрутов – территории кластерных участков природного парка "Вулканы Камчатки": Авачинский перевал, центральная часть Налычевской долины, окрестности села Эссо, Мутновский перевал и другие полюбившихся многим туристам места.
Зимой территория природного парка "Вулканы Камчатки" с ее уникальными природными комплексами не менее притягательна для туристов, чем в теплое время года – она дает массу возможностей как для активного отдыха, так и спокойного времяпрепровождения. Для любителей скорости и экстремальных видов спорта это идеальное место, чтобы отправиться в снегоходные, хели-ски или хели-бординг туры, покорить белоснежные вершины гор и спуститься по крутым склонам вулканов. Истинные ценители уникальной камчатской природы предпочитают путешествия на лыжах в отдаленные уголки полуострова, туда, где после многодневных переходов можно набраться сил у лечебных горячих источников. Не менее популярны у гостей и жителей края катания на собачьих упряжках и знакомство с самобытной культурой местных народов.
Традиционно наиболее посещаемы в зимнее время года Авачинский перевал и район Мутновского вулкана, центральная часть Налычевской долины, окрестности села Эссо. Путешественникам, отправляющимся сюда, следует помнить о том, что эти объекты входят в границы особо охраняемой природной территории регионального значения – КГБУ "Природный парк "Вулканы Камчатки" – и для их посещения необходимо согласовать свой маршрут с дирекцией природоохранного учреждения и получить соответствующее разрешение. Это абсолютно бесплатная процедура, не отнимающая много времени (не более 10-15 минут). При посещении территорий природного парка, где создана необходимая инфраструктура (имеются тропы, настилы, установлены информационные аншлаги, построены навесы, костровища и/или домики и др.), взимается символическая плата за пользование рекреационным благоустройством. Оформить разрешение на посещение сегодня можно в офисе КГБУ "Природный парк "Вулканы Камчатки", расположенного по адресу: г. Елизово, ул. Завойко, д. 33 (контактные телефоны: 8(41531) 7-24-00, 8-961-963-56-65, 8-914-620-23-84). В визит-центре учреждения специалисты также окажут консультативную помощь при выборе оптимального по силам маршрута, подготовке к путешествию, предоставят информационные буклеты с картами маршрутов.
Служба охраны природного парка "Вулканы Камчатки" рекомендует посетителям ООПТ регионального значения также уделять большое внимание подготовке к своему путешествию, даже если это – однодневный выезд на территорию. Следует учесть важные моменты. К примеру, необходимо оценить свои силы и возможности, подготовить карты и/или GPS-навигатор, детально продумать свой маршрут, места остановок (при необходимости – варианты ночлега), соответствующую экипировку и снаряжение, запастись провизией. Если имеется спутниковый телефон, то обязательно взять его с собой, т.к. на большей части территории природного парка мобильной связи нет. Перед выходом на маршрут необходимо зарегистрироваться в региональном отделении ПСО МЧС (тел. 8(4152) 41-03-95; 8(4152) 27-65-60), указав спасателям свой маршрут, сроки путешествия и дату выхода в город. В целях безопасности не рекомендуется путешествовать в одиночку – хорошо, если в компании будет несколько человек. Во время передвижения по территории природного парка необходимо придерживаться накатанной шахмы, следовать в направлении указателей.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе природного парка «Вулканы Камчатки».
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