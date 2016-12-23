Малышам – о природе

23.12.2016 21:11:19 (GMT+12)

В природном парке "Вулканы Камчатки" уделяется большое внимание работе по экологическому просвещению населения. Из года в год специалисты отдела экологического просвещения, рекреации и мониторинга проводят различные мероприятия, направленные на формирование экологического мировоззрения, воспитание чувства ответственности за состояние природы, привлечению внимания к проблемам сохранения окружающей среды. Среди них – тематические встречи со школьниками, студентами, военнослужащими, различными категориями населения, проведение массовых экологических праздников, конкурсов и викторин.



В этом году участниками экологических мероприятий стали более 13 тысяч человек – это воспитанники дошкольных и школьных общеобразовательных учреждений, студенты учебных заведений, отдыхающие санатория "Жемчужина Камчатки", посетители Центра экологического просвещения им. В.И. Семенова и визит-центров природного парка, участники массовых мероприятий (таких как День вулкана на Авачинском перевале, фестиваль "Море жизни" на Озерновской косе) и др.



Особое внимание в работе по экологическому просвещению населения уделяется самой младшей аудитории – ученикам начальных классов и воспитанникам дошкольных учреждений. Ведь именно в раннем детстве необходимо пробуждать чувство близости с миром живой природы, в доступной форме объяснять об окружающем мире и возникающих экологических проблемах.



В канун Нового года сотрудники природного парка "Вулканы Камчатки" посетили воспитанников детского сада "Рябинушка" в п. Раздольный. Специалисты отдела экологического просвещения, рекреации и мониторинга рассказали малышам о животных, которых можно встретить на территории природного парка "Вулканы Камчатки", а также о строении вулканов и их деятельности.



Беседы сопровождались презентациями, просмотром фотографий и отрывков видеофильмов. Мальчишки и девчонки активно участвовали и в тематических викторинах. В результате все ребята получили памятные подарки – тетради с изображением камчатских вулканов и красочные открытки, на которых запечатлены уникальные природные объекты Камчатского края.



"Мы переживали, что детям будет сложно рассказывать о такой сложной теме как вулканы, вулканическая деятельность. Однако наши опасения оказались напрасны – дошколята были очень любознательны и проявляли живой интерес к нашему повествованию. Мало того, ребята были достаточно "подкованы" в научных вопросах – к примеру, один мальчик подробно рассказал нам о внутреннем строении Земли. Мы были приятно удивлены познаниями детей и, безусловно, рады, что все они тянутся к получению новой информации, знаний о природе родного края", – делится впечатлениями от встречи с воспитанниками детского сада главный специалист отдела экологического просвещения, рекреации и мониторинга Евгений КАРПОВ.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе природного парка «Вулканы Камчатки».