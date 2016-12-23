Андрей Копылов обратился к экологам с просьбой наладить взаимодействие с камчатскими аграриями и рыбопромышленными предприятиями

23.12.2016 20:55:43 (GMT+12)

Руководитель фракции ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в краевом парламенте, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Камчатского края Андрей Копылов накануне принял участие в торжественном заседании Координационного совета комиссии по экологической безопасности и природопользованию Общественной палаты Камчатского края. Мероприятие было посвящено итогам работы за 2016 год.



Председатель комиссии Тамара Куринова, прежде всего, поблагодарила собравшихся активистов, занимающихся вопросами экологии. Это известные на Камчатке люди - врачи, руководители предприятий, общественные деятели, которые находят время, чтобы заниматься важными для нашего края вопросами сохранения окружающей среды. Рассказав об итогах деятельности комиссии, Куринова упомянула о направлениях работы в следующем году.

Актуальными остаются вопросы утилизации отходов - от опасных до рыбных, сохранения водных объектов, озеленения столицы Камчатки, подготовки профессиональных кадров для работы в природоохранной сфере, и др. Также председатель комиссии особо отметила, что решение многих проблем в области экологии стало возможным, потому что к ним подключились также органы исполнительной и законодательной власти.



«Наступающий 2017 год объявлен Президентом годом экологии. Стало быть, те вопросы, что вы поднимаете, актуальны не только для Камчатки, но и для России в целом. Наша общая задача -сберечь природные богатства полуострова для будущих поколений», - открыл свое выступление Андрей Копылов.



Первый вице-спикер поделился с присутствующими опытом экологической деятельности в Усть-Камчатском районе на депутатском посту и в должности руководителя Ассоциации рыбопромышленных предприятий муниципалитета. Он отметил, что сознание людей меняется, и многие руководители предприятий отдают немало времени, сил и средств на природоохранные мероприятия, в том числе, по сбережению рыбных запасов края. Однако, по словам депутата, в этой работе требуется помощь экологической общественности.



«Хочу обратиться с просьбой к экологам - организовывать и проводить консультации и профилактическую работу с руководителями предприятий по вопросам природоохранного законодательства. Особенно это касается сельхозпроизводителей. Им надо помогать, подсказывать! Ведь не секрет, что в условиях Камчатки заниматься сельским хозяйством очень тяжело. И порой для фермеров главный вопрос -найти рабочих, доярок, трактористов, а в штате маленького предприятия вряд ли есть специалист-эколог или юрист», - сказал первый вице-спикер краевого парламента.



Андрей Копылов тепло поблагодарил всех собравшихся и вручил грамоты и ценные подарки от Законодательного Собрания Камчатского края членам Общественной палаты и активистам- экологам.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.