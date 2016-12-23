Валерий Раенко: государственный подход – важнейшее условие деятельности Контрольно-счетной палаты Камчатского края

23.12.2016 20:55:42 (GMT+12)

Председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий Раенко принял участие в торжественном собрании по случаю 20-летия Контрольно-счетной палаты Камчатки. В большом зале Правительства Камчатского края аудиторов поздравляли губернатор Владимир Илюхин, министр финансов Камчатского края Сергей Филатов, министр экономического развития и торговли Камчатского края Дмитрий Коростелев, глава управления федерального казначейства по Камчатскому краю Андрей Гайдук, председатель комитетапо бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства Законодательного Собрания Камчатского края Евгений Ермоленко. Обращаясь к собравшимся, Валерий Раенко искренне поблагодарил аудиторов, контролеров и других работников КСП за важный и ответственный труд.



«20 лет Контрольно-Счетная палата стоит на страже бюджетных денег. Вы оказываете огромную помощь губернатору, Правительству, Законодательному Собранию. Содействуете тому, чтобы ни одна бюджетная копейка не ушла в чей-то карман, чтобы использовалась рационально и по целевому назначению. Много лет мы работаем с вами плечом к плечу. Государственный подход к делу, который неизменно демонстрирует КСП Камчатки, вызывает огромную благодарность и уважение. За сухими цифрами вы видите жизнь региона в целом, жизнь каждого города, поселка, поселения, каждой камчатской семьи.Качественный бюджетный аудит требует особых качеств от специалистов, которые его проводят. Прежде всего, это фундаментальные знания, ведь вы должны быть на голову выше проверяемых. Отрадно, что в нашей Контрольно-счётной палате подобрались настоящие мастера, профессионалы своего дела», - сказал Валерий Раенко.



Председатель Контрольно-счетной палаты Камчатского края Сергей Лозовский сообщил, что только за последние годы в результате деятельности КСП в бюджет края возвращены несколько сотен миллионов рублей.

«Роль КСП мы видим в том, чтобы во взаимодействии с исполнительными и представительными органами власти в рамках своих полномочий содействовать социально-экономическому развитию Камчатки. Некоторые мои коллеги в других субъектах России в качестве доказательства своей эффективности приводят статистку «посадок», гордятся громкими уголовными делами. У нас иной принцип работы. Мы считаем, что главное - предупредить, пресечь нарушение. Превентивность нарушений – это ключевая функция в системе финансово-бюджетного контроля. Ведь когда получатели и распорядители бюджетных средств знают, что над ними строгий надзор и контроль, что есть «дамоклов» меч в лице финансового контроля - они задумываются, а стоит ли эту копеечку потратить не так, как положено, не по целевому назначению. Предупреждать и направлять – в этом наша основная функция», - сказал Сергей Лозовский.



В числе важнейших достижений КСП края её руководитель назвал участие в борьбе за запрет варварского дрифтерного промысла лососей. «Особенно горжусь, что вместе с коллегами из Счетной палаты Российской Федерации нам довелось участвовать в оценке негативного воздействия на водные биологические ресурсы и окружающую среду дрифтерного промысла лосося. Наши специалисты участвовали в ряде совместных аналитических мероприятий по этой тематике, выходили в море для оценки возможных ущербов на месте. В том числе, эта работа и сделанные нами выводы повлияли на то, что Федеральным Собранием и руководством страны было принято решение о запрете дрифтерного промысла», - сказал Лозовский.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.