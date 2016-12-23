«Работать предпринимателям стало прозрачней и проще…»

23.12.2016 20:55:40 (GMT+12)

В Москве состоялся юбилейный XXV съезд Российского союза промышленников и предпринимателей, который уже 11 лет возглавляет Александр Шохин.



С приветствием к участникам форума, в число которых вошли главы субъектов Федерации, представители крупного и среднего бизнеса практически всех отраслей экономики и регионов страны, руководители институтов развития республик, краев и областей, обратилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.



Выступивший затем первый заместитель председателя Правительства РФ Игорь Шувалов отметил заслуги РСПП в улучшении делового и инвестиционного климата в стране. «Ситуация значительно изменилась, работать предпринимателям стало прозрачней и проще», - сказал он.



Принимавший участие в работе форума генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» Николай Пегин отметил, что, несмотря на юбилейную дату – исполнилось 25 лет с момента создания РСПП – съезд носил деловой характер. Основная проблематика касалась предстоящих изменений в налоговой системе страны, о которых заявил Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию.



Из выступлений федеральных министров экономического блока, приглашенных к участию в работе съезда, по мнению Николая Пегина, следует, что радикальных изменений в налоговом поле ждать не стоит. Общество сегодня в наибольшей степени волнует введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Глава финансового ведомства Антон Силуанов, министр труда и социального развития Максим Топилин сошлись во мнении, что прогрессивная шкала пока «не будет полностью легализован данный сектор экономики и рынок белых зарплат» «усложнит администрирование и создаст риски падения сборов».



К числу других новостей, порадовавших предпринимателей, Николай Пегин отнес заявлени министра по вопросам Открытого правительства Михаил Абызова и его коллеги из министерства промышленности и транспорта Дениса Мантурова. Первый призвал контрольно-надзорные органы сменить форму деятельности с репрессивной на сервисную. А Денис Мантуров сообщил, что в следующем году выделяется более 26 миллиардов рублей на программу поддержки российского несырьевого экспорта.



В рамках съезда РСПП прошло общее собрание членов Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития, в состав правления которой входит Николай Пегин.



«Корпорация развития Камчатки» с НААИР, созданной для инвестиционного продвижения и комплексного развития субъектов Российской Федерации, сотрудничает по нескольким магистральным направлениям. На сегодняшний день КРКК подключилась к работе по формированию целевой модели деятельности региональных институтов развития, которые Ассоциация намерена оформить в качестве методических рекомендаций.

Председатель правления НААИР Сергей Беляков, открывая общее собрание, посвященное 10-летнему юбилею организации, рассказал об основных ее достижениях. Он также подробно остановился на возможностях Ассоциации по защите и продвижению интересов своих членов.



Затем заместитель председателя правления НААИР Рафаэль Хусяиншин подвел итоги уходящего года, определил задачи на следующие двенадцать месяцев.



Юбилейное общее собрание приняло решение о вступлении НААИР в состав членов Ассоциации участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных квалификаций». Николай Пегин назвал этот шаг «важным и продуманным».



Функции Ассоциации участников финансового рынка многообразны: от проведения мониторинга рынка труда до организации профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. Вступление в неё позволит НААИР приступить к разработке профессионального стандарта «специалист по работе с инвестиционными проектами». «А именно в них сегодня остро нуждаются все региональные институты развития от Калининграда до Камчатки», - подчеркнул Николай Пегин.