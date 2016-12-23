Полицейские Петропавловска-Камчатского поздравили подопечных подростков с наступающим Новым годом

23.12.2016 14:52:33 (GMT+12)

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» инспектор по делам несовершеннолетних первого отдела полиции г. Петропавловска-Камчатского капитан полиции Татьяна Рахлеева и участковый уполномоченный УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому капитан полиции Станислав Вечкилев навестили подростков, состоящих на учете в полиции. Полицейские подарили ребятам из трех камчатских семей, проживающих в микрорайоне «Моховая», сладкие подарки и новогодние сувениры.



Общаясь в неформальной обстановке с родителями и законными представителям трудных подростков и с самими несовершеннолетними, стражи правопорядка напомнили о правилах обращения с пиротехническими изделиями и посоветовали на праздничных каникулах провести больше времени вместе. А еще полицейские обратились к ребятам с просьбой в наступающем году не огорчать своих близких плохими поступками.



Старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних полиции Петропавловска-Камчатского капитан полиции Наталья Загурская: «Мы постараемся посетить как можно больше семей, включая те, которые оказались в сложном социальном положении. На собранные личным составом деньги мы уже приобрели подарки. Такая работа помогает в решении задачи по социальной адаптации детей, оступившихся в жизни, ставших на путь совершения преступлений. Также такие встречи способствуют формированию большей степени доверия к инспекторам по делам несовершеннолетних, ведь нередко подростку просто не к кому обратиться за советом.



Обращаясь в преддверии праздника к мамам и папам, хочу напомнить, что залогом развития гармоничной личности всегда были и остаются доброжелательные отношения в семье. Если ребенок знает, что родители относятся к нему с пониманием и любовью, то ему гораздо сложнее совершить проступок, который огорчит близких. Если в этом году вы заметили, что ниточка доверия между вами и вашим ребенком стала тоньше, постарайтесь это изменить. Пусть в наступающем году все дети будут здоровы и счастливы, а у родителей будет больше поводов гордиться своими детьми».



Пресс-служба УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому

