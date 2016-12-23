В рамках партийного проекта «Школа молодого политика» пройдёт очередное занятие

23.12.2016 14:44:57 (GMT+12)
Мероприятие состоится в предстоящий понедельник, 26 декабря, в администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, каб. 429. Начало в 18:30.
Уроки в Школе традиционно проведет депутат Государственной Думы РФ Константин Слыщенко.
В ходе мероприятия Константин Слыщенко расскажет о современных политических технологиях работы, в частности, о роли информационных технологий в современных избирательных кампаниях.
Напомним, «Школа молодого политика» работает для всех, кто интересуется политикой в целом и хочет принимать участие в политической жизни нашего региона. Цель проекта - создать качественный кадровый резерв для выдвижения на выборные должности.
В рамках учебы будущих политиков знакомят с основами избирательного права, партийной деятельностью, учат работе с избирателями, рассказывают о законотворческой и нормотворческой деятельности, системе местного самоуправления, преподают политтехнологии.
На сегодняшний день участниками проекта являются десятки жителей Петропавловска в возрасте от 18 до 45 и более лет. Это целеустремленные и заинтересованные люди, желающие повысить уровень знаний в области избирательного права, партийной деятельности.
Желающие начать профессиональную политическую карьеру еще могут записаться в «Школу молодого политика» по телефону в Петропавловске-Камчатском: 8 (4152) 22-41-63.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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