В рамках партийного проекта «Школа молодого политика» пройдёт очередное занятие

23.12.2016 14:44:57 (GMT+12)

Мероприятие состоится в предстоящий понедельник, 26 декабря, в администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, каб. 429. Начало в 18:30.



Уроки в Школе традиционно проведет депутат Государственной Думы РФ Константин Слыщенко.



В ходе мероприятия Константин Слыщенко расскажет о современных политических технологиях работы, в частности, о роли информационных технологий в современных избирательных кампаниях.



Напомним, «Школа молодого политика» работает для всех, кто интересуется политикой в целом и хочет принимать участие в политической жизни нашего региона. Цель проекта - создать качественный кадровый резерв для выдвижения на выборные должности.



В рамках учебы будущих политиков знакомят с основами избирательного права, партийной деятельностью, учат работе с избирателями, рассказывают о законотворческой и нормотворческой деятельности, системе местного самоуправления, преподают политтехнологии.



На сегодняшний день участниками проекта являются десятки жителей Петропавловска в возрасте от 18 до 45 и более лет. Это целеустремленные и заинтересованные люди, желающие повысить уровень знаний в области избирательного права, партийной деятельности.



Желающие начать профессиональную политическую карьеру еще могут записаться в «Школу молодого политика» по телефону в Петропавловске-Камчатском: 8 (4152) 22-41-63.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».