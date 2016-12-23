Депутат Госдумы Константин Слыщенко проведет прием граждан в общественной приемной лидера партии

23.12.2016 14:43:38 (GMT+12)

В понедельник, 26 декабря, с 10 до 13 часов в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева проведет прием граждан депутат Госдумы Константин Слыщенко. Приглашаем всех желающих принять участие. Приходите, задавайте свои вопросы.

Региональная общественная приемная лидера партии в Камчатском крае расположена по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 89. Телефон 41-10-60.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

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