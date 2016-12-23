Ирина Яровая: Для Камчатки новые партийные проекты имеют особенную актуальность

23.12.2016 14:41:22 (GMT+12)
«Новый формат взаимодействия фракции «Единая Россия» с министрами направлен на обсуждение текущих вопросов и проблем, постановку вопросов по актуальной повестке, принятие оперативных решений, реализацию программы партии», - такое мнение высказала вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая, комментируя выездное заседание фракции «Единая Россия» с лидером партии, премьер-министром Дмитрием Медведевым и министрами Правительства РФ.
«Наша задача - совместно с правительством ввести новые формы парламентского контроля. Это повысит эффективность правоприменения и обеспечит реальную защиту прав граждан России», - сказала она. Дмитрий Медведев на встрече с фракцией подчеркнул, что главная задача депутатов выполнить взятые на себя предвыборные обязательства, многие из которых уже получили статус партийных проектов.
«В моем регионе на Камчатке уже подключись к реализации новых партийных проектов «Наш двор», «Парки малых городов», «Местный дом культуры» и «Театры малых городов». Мы уже согласовали кураторов, которые будут утверждены решением регионального политсовета», - сказала Яровая. Она отметила, что для Камчатки, где большая часть региона это сельская местность, новые партийные проекты имеют особенную актуальность и очень ожидаемы жителями.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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