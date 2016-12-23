Срочно в номер: два землетрясения магнитудой 4 и 5,4 произошли на Камчатке, жертв и разрушений нет

23.12.2016 14:31:58 (GMT+12)

Два землетрясения произошли у побережья Камчатки. Магнитуда толчка в Беринговом море составила 4, в Тихом океане - 5,4. Об этом сегодня сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.



"Поздно вечером 22 декабря от дежурного сейсмостанции "Петропавловск" поступила информация о том, что в акватории Берингова моря зарегистрировано сейсмособытие. Магнитуда - 4. Эпицентр находился в акватории Берингова моря, на расстоянии 113 км восточнее от села Никольское Алеутского муниципального района. До береговой линии - 81 км", - говорится в сообщении.



Глубина залегания очага составила 61 км. Второе землетрясение произошло спустя несколько часов, в ночь на 23 декабря.



"Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Тихого океана, на расстоянии 95 км западнее села Никольское Алеутского района. До береговой линии - 82 км. Его магнитуда составила 5,4", - сообщает МЧС.



В населенных пунктах края толчки не ощущались. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.



(ТАСС).



