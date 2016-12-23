Камчатский краевой суд счел справедливым приговор в отношении жителя г. Елизово, осужденного за покушение на изнасилование

23.12.2016 12:08:54 (GMT+12)



Как установил суд, в августе 2016 года 28-летний житель г. Елизово, находясь в лесном массиве в районе реки Авача в Елизове, желая совершить изнасилование проходящей мимо незнакомой женщины, приблизился к ней из-за спины, толкнул в кусты и стал наносить удары, высказывая требование вступить с ним в интимную связь. Женщина активно сопротивлялась, и насильник, используя металлический предмет, пригрозил ее убить, если она не прекратит сопротивляться. Воспользовавшись моментом, потерпевшая схватила лежавшую рядом стеклянную бутылку, ударила ею нападавшего по голове и, видя его замешательство, убежала.



Приговором Елизовского районного суда нападавший признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ – «покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийством по отношению к потерпевшей». Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей, взыскав с осужденного 150 000 рублей в счет компенсации морального вреда.



По ходатайству обвиняемого дело рассмотрено в особом порядке, без проведения судебного разбирательства.

Осужденный не согласился с приговором и направил в Камчатский краевой суд апелляционную жалобу, в которой указал на суровость назначенного ему наказания и просил суд о его снижении.

Рассмотрев материалы дела, проверив доводы апелляционной жалобы, апелляционная инстанция Камчатского краевого суда не нашла оснований для изменения приговора и определением от 20 декабря 2016 года оставила приговор в силе.

Приговор вступил в законную силу.







Татьяна ХАБИБУЛИНА, пресс-секретарьКамчатского краевого суда



