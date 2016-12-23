Злоключения продолжаются

23.12.2016 11:32:51 (GMT+12)
Потерпевшие совершали покупки в сети, а также пытались снять несуществующее жилье.
В полицию обратился 33-летний житель Петропавловска-Камчатского, который сообщил, что нашел в сети Интернет объявление о продаже автомобильных запчастей. В ходе телефонного разговора продавец сообщил, что вышлет необходимый товар только после полной предоплаты. Мужчина перевел на указанный собеседником счет 58 тысяч рублей, после чего связь с ним пропала.
32-летний елизовчанин на одном из интернет-сайтов заказал сотовый телефон стоимостью 35 тысяч рублей. Однако, после полной оплаты заказа, смартфон мужчине так и не прислали.
В настоящее время по данным фактам проводится проверка. Принимаются меры к установлению получателей платежей.
Также заявление написал 20-летний житель краевой столицы. Он нашел на электронном ресурсе объявление о сдаче квартиры. В ходе разговора ему сообщили, что перед просмотром жилплощади необходимо оплатить «риэлторские услуги». Молодой человек перевел 4 тысячи рублей, после чего связь с «арендодателем» пропала.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Оперативниками установлено, что телефонный номер злоумышленника, на который потерпевший перевел деньги, зарегистрирован в Екатеринбурге.
Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю
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