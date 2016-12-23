УМВД информирует

23.12.2016 11:31:17 (GMT+12)
В преддверии Нового года отдел по вопросам миграции УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому, расположенный по адресу: ул. Зеркальная, 49 будет работать по следующему графику:
30 декабря 2016 года прием граждан по всем вопросам, а также выдача документов будет проходить в период времени с 09:00 до 13:00.
31 декабря 2016 года будет осуществляться только выдачадокументов с 10:00 до 12:00.
10 января 2017 года прием граждан по всем вопросам будет осуществляться согласно обычному графику работы: вторник с 14:00 до 19:00, четверг с 14:00 до 18:00, среда – пятница с 09:00 до 13:00, суббота с 10:00 до 13:00, понедельник – выходной.
Пресс-служба УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому
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