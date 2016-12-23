Происшествия на дорогах края

23.12.2016 11:28:20 (GMT+12)

За прошедшие сутки на территории Камчатского края зарегистрировано 20 столкновений без пострадавших и одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний.



Выявлены два водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Выявлены четыре пешехода, нарушивших Правила дорожного движения. На стоянку специального хранения отправлено две единицы техники.



22 декабря 2016 года в 13:50 в г. Петропавловске-Камчатском напротив средней школы № 43 по улице Ватутина 37-летняя автоледи, управляя автомобилем «Тойота Витц», совершила наезд на 10-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия подросток получил телесные повреждения, он был госпитализирован в детскую краевую камчатскую больницу.



УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

