Правильное решение

23.12.2016 10:23:11 (GMT+12)
Лист немедленного исполнения поступил в Елизовский районный отдел судебных приставов в конце прошлого месяца. Согласно вынесенному решению суда, 8-летнего мальчика было необходимо передать органам опеки и попечительства для дальнейшего устройства. С таким иском в суд обратилось Управление образования Администрации Елизовского муниципального района. Как стало известно, отец и мать ребенка ведут асоциальный образ жизни и не выполняют свои родительские обязательства.
Исполнить решение суда удалось не сразу: в первый визит представителей закона никого не оказалось дома. Последующие исполнительные действия увенчались успехом — в присутствии участкового уполномоченного полиции, инспектора по делам несовершеннолетних и социальных работников ребенка передали представителям органов опеки и попечительства.
По словам судебных приставов, сложившаяся ситуация непростая в первую очередь для маленького человека. Да и тот факт, что ребенок становится свидетелем неприглядных сцен взрослой жизни вряд ли положительным образом отразится на его детской психике. «Так или иначе, есть решение суда и его необходимо исполнять» — прокомментировали в Елизовском районном отделе судебных приставов.
Вероника ЮРЬЕВА, пресс-секретарь УФССП России по Камчатскому краю
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