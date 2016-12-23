Шесть лет за пять миллионов

23.12.2016 10:20:30 (GMT+12)

22 декабря 2016 года, Усть-Камчатский районный суд Камчатского края вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей банковской служащей 27-летней жительницы поселка Козыревск Усть-Камчатского района.



Она признана виновной в совершении 13 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).



Следствием и судом установлено, что, являясь контролером-кассиром отделения банка, расположенного в поселке Козыревск, с января 2014 по май 2016 года сотрудница банка похитила со счетов клиентов более 5 млн рублей.



В качестве «жертв» она специально выбирала престарелых односельчан, которые имеют накопления и редко обращаются в банк.

При проведении операций по вкладам кассир ручкой вписывала в сберкнижку вкладчика фактический расход (приход) по счету и сумму, которая должна была остаться на лицевом счете клиента после этой операции. Записи от руки она объясняла тем, что в данный момент электронная программа не работает.



На самом деле в электронном формате контролер-кассир проводила операцию на большую сумму, изготавливала поддельный расходный кассовый ордер, расписывалась в нем и забирала себе денежную разницу.



По такой схеме у одной из жительниц Козыревска она похитила со счета 850 тысяч рублей.

Проконтролировать действия сотрудницы банка на месте никто не мог, так как она являлась единственным работником отделения, расположенного в маленьком поселке.

О хищениях стало известно, когда одна из вкладчиц обратилась в отделение банка в другом населенном пункте, где и узнала, что на ее счете недостает крупной суммы денег. После этого полиция установила все факты хищений.



Помимо клиентов банковского учреждения потерпевшей стороной признан сам банк по эпизодам дела, по которым клиентам возмещены похищенные с их счетов средства.

При вынесении приговора суд учел отсутствие у девушки судимости и полное признание ею своей вины. По ее ходатайству дело рассмотрено в особом порядке, что автоматически снижает размер наказания.



Кроме того, чтобы суд учел дополнительное смягчающее вину обстоятельство, подсудимая частично возместила причиненный ущерб в размере 60 тысяч рублей.

Однако остальные денежные средства пенсионерам-односельчанам она так и не вернула, утверждая, что они потрачены.

С учетом всех обстоятельств дела по совокупности преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ, суд приговорил ее к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Помимо реального наказания бывшая работница банка обязана вернуть все похищенные ею деньги.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



Лариса ШУНИНА, cтарший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению





