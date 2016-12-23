Доброе утро, Камчатка!

23.12.2016 05:20:48 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня пятница, 23 декабря 2016 года. По старому стилю — 10 декабря.

Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа (ок. 313). Свт. Иоасафа, еп. Белгородского (1754).

Мч. Гемелла Пафлаго́нянина (ок. 361). Прп. Фомы (X). Блж. Иоанна (1503) и родителей его блжж. Стефана (1446) и Ангелины, правителей Сербских.

Сщмчч. Иакова Шестакова и Александра Шкляева пресвитеров, сщмч. Евграфа Плетнева пресвитера и мч. Михаила Плетнева (1918); сщмчч. Анатолия Правдолюбова, Александра Туберовского, Евгения Харькова, Константина Бажанова, Николая Карасева пресвитеров, и с ними мчч. Петра Гришина, Евсевия Тряхова, Михаила Якунькина, Дорофея Климашева, Лаврентия Когтева, Григория Берденева, мцц. Александры Устюхиной и Татианы Егоровой, сщмч. Михаила Кобозева пресвитера, прмч. Сергия Сорокина (1937); сщмчч. Николая Розова и Алексия Введенского пресвитеров (1938); свв. Анны Ивашкиной и Татианы Бякиревой испп. (1948); св. Феклы Макушевой исп. (1954); прп. Анны Столяровой исп. (1958).

Утр. - Ин., 36 зач., X, 9-16*.  Лит. - 2 Тим., 290 зач., I, 1-2, 8-18.  Лк., 108 зач., XXI, 37 - XXII, 8.  Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 - VIII, 2.  Ин., 36 зач., X, 9-16.  Мчч.: Еф., 233 зач., VI, 10-17.  Лк., 106 зач., XXI, 12-19**.
* Чтения свт. Иоасафа (на утрене и литургии) читаются, если ему совершается служба. ** Чтения мучеников читаются, если им совершается служба.

По мусульманскому календарю — 24 рабии аль-ауваля [III] 1438 г. хиджры

По иудейскому календарю — 23 кислева 5777 г.

ЕСТЬ ПОВОД

День дальней авиации ВВС России.

День рождения императора Японии.

День освобождения египетской армией Порт-Саида.

23 ДЕКАБРЯ В ИСТОРИИ

Знаменательные события

1914  Создана эскадра воздушных кораблей «Илья Муромец».

1917  Вышел первый номер старейшей центральной ежедневной газеты России «Гудок».

1943  В ходе Великой Отечественной войны завершилась Битва за Днепр.

1947  Американские физики продемонстрировали первый в мире транзистор.

1947  Указом Президиума ВС СССР 1 января объявлено праздничным днем и выходным.

1986  В Москву из семилетней горьковской ссылки вернулся академик Сахаров.

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1777  Александр I Романов, российский император (1801-1825).  

1799  Карл Брюллов, русский художник, представитель академизма.  

1858  Владимир Немирович-Данченко, советский режиссер, театральный деятель и педагог, писатель, драматург.  

1931  Лев Дуров, советский и российский актер театра и кино, режиссер, педагог, народный артист СССР.  

1933 Император Акихито, правящий император Японии, 125-й в династии.  

1934  Наталья Фатеева, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!

Сп. Зурб.



«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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