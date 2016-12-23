Доброе утро, Камчатка!

23.12.2016 05:20:48 (GMT+12)
Сегодня пятница, 23 декабря 2016 года. По старому стилю — 10 декабря.
Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа (ок. 313). Свт. Иоасафа, еп. Белгородского (1754).
Мч. Гемелла Пафлаго́нянина (ок. 361). Прп. Фомы (X). Блж. Иоанна (1503) и родителей его блжж. Стефана (1446) и Ангелины, правителей Сербских.
Сщмчч. Иакова Шестакова и Александра Шкляева пресвитеров, сщмч. Евграфа Плетнева пресвитера и мч. Михаила Плетнева (1918); сщмчч. Анатолия Правдолюбова, Александра Туберовского, Евгения Харькова, Константина Бажанова, Николая Карасева пресвитеров, и с ними мчч. Петра Гришина, Евсевия Тряхова, Михаила Якунькина, Дорофея Климашева, Лаврентия Когтева, Григория Берденева, мцц. Александры Устюхиной и Татианы Егоровой, сщмч. Михаила Кобозева пресвитера, прмч. Сергия Сорокина (1937); сщмчч. Николая Розова и Алексия Введенского пресвитеров (1938); свв. Анны Ивашкиной и Татианы Бякиревой испп. (1948); св. Феклы Макушевой исп. (1954); прп. Анны Столяровой исп. (1958).
Утр. - Ин., 36 зач., X, 9-16*. Лит. - 2 Тим., 290 зач., I, 1-2, 8-18. Лк., 108 зач., XXI, 37 - XXII, 8. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 - VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9-16. Мчч.: Еф., 233 зач., VI, 10-17. Лк., 106 зач., XXI, 12-19**.
* Чтения свт. Иоасафа (на утрене и литургии) читаются, если ему совершается служба. ** Чтения мучеников читаются, если им совершается служба.
По мусульманскому календарю — 24 рабии аль-ауваля [III] 1438 г. хиджры
По иудейскому календарю — 23 кислева 5777 г.
ЕСТЬ ПОВОД
День дальней авиации ВВС России.
День рождения императора Японии.
День освобождения египетской армией Порт-Саида.
23 ДЕКАБРЯ В ИСТОРИИ
Знаменательные события
1914 Создана эскадра воздушных кораблей «Илья Муромец».
1917 Вышел первый номер старейшей центральной ежедневной газеты России «Гудок».
1943 В ходе Великой Отечественной войны завершилась Битва за Днепр.
1947 Американские физики продемонстрировали первый в мире транзистор.
1947 Указом Президиума ВС СССР 1 января объявлено праздничным днем и выходным.
1986 В Москву из семилетней горьковской ссылки вернулся академик Сахаров.
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1777 Александр I Романов, российский император (1801-1825).
1799 Карл Брюллов, русский художник, представитель академизма.
1858 Владимир Немирович-Данченко, советский режиссер, театральный деятель и педагог, писатель, драматург.
1931 Лев Дуров, советский и российский актер театра и кино, режиссер, педагог, народный артист СССР.
1933 Император Акихито, правящий император Японии, 125-й в династии.
1934 Наталья Фатеева, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!
Сп. Зурб.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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