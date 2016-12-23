Камчатский гороскоп, 23 - 25 декабря

23.12.2016 00:42:30 (GMT+12)
Как всегда в конце недели, прогноз представляет Милена СТЕПАНОВА:
Днем пятницы лучше придерживаться условностей и этикета, избегать лишних нагрузок, суеты, неоправданного форсажа. Вечером возможно усиление чувствительности и чувственности, приток знаков и сведений, активизирует работу памяти и воображения. Нейтральное общение, формальные ритуалы перестанут приносить удовлетворение, возрастет потребность в подлинном взаимопонимании, доверительном общении.
В субботу может разыграться фантазия, участятся интригующие послания, предложения. Окажутся верны многие догадки. Чутье вкупе со старой и новой информацией позволит выбрать более подходящую к событиям тактику с элементами гибкости, маневренности, скрытности.
Опасное место для водителей и пешеходов — улица Гастелло.
Рейтинг дней: 4-.
День благоприятен для жителей улиц Набережной, Ленинской, Советской, проспекта Карла Маркса, Северо-Восточного шоссе, районов КП — 4 км, Звездная — Диспетчерская, Силуэт — АЗС, ЖБФ — СРВ, 11 (в краевом центре), 26 — 31 км (в Елизове), поселка Усть-Камчатск и села Усть-Хайрюзово, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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